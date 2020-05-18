此内容发布于2020年5月18日 上午6:50

（法新社东京18日电） 日本电信和投资巨擘软体银行集团今天公布，全年度亏损9616亿日圆（约新台币2693亿元），创历来最高纪录。软银稍早并宣布董事会改组，阿里巴巴创办人马云6月将卸下董事一职。

软体银行（SoftBank）原已因投资共享办公室新创公司WeWork惨亏，如今加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，亏损雪上加霜。软银4月已警告，「市场环境恶化」将伤害集团获利。

软银今天公布，截至3月底为止的会计年度净亏损约89亿美元，高于软银4月预估的84亿美元；全年度营业亏损则达1兆3600亿日圆（约新台币3810亿元），也略高于4月预估的1兆3500亿日圆。

软银指出，集团营运受到全球疫情危机的不利影响。软银并警告，若疫情持续，旗下投资事业面临的不确定性在现行年度仍不会消失。

软银今天公布，旗下包括愿景基金（Vision Fund）在内的投资基金年度营业亏损达1兆9000亿日圆。根据愿景基金官网，旗下投资公司包括叫车平台优步（Uber）、WeWork和团体沟通平台Slack。

软银稍早宣布董事会改组时，并未说明马云为何辞去担任13年的董事职位。软银2000年入股阿里巴巴，成为公司转型主要动力；而一开始买进的200亿美元股份，如今价值也翻倍达约500亿美元。（译者：刘淑琴/核稿：张正芊）

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