此内容发布于2020年1月14日 下午8:35

（法新社洛杉矶14日电） 达美航空一架飞往上海的班机今天从洛杉矶国际机场（LAX）起飞不久，因发动机出现问题被迫折返，途中进行放油时，造成一所小学校园操场上的26名师生轻伤，所幸无大碍。

达美航空（Delta）发言人表示，这架89号航班在卸油后已于中午时分安全降落。燃油则洒落在距离机场以东约25公里的「公园路小学」（Park Avenue Elementary School）。

洛杉矶消防局（Los Angeles Fire Department）表示，现场有17名学童和9位成人抱怨皮肤感到刺激疼痛，已当场治疗处理，无须送医。

洛杉矶联合学区（Los Angeles Unified School District）声明说，事发时，这些学童和教职员都在校园操场上。

当局表示，飞机燃油也洒落在洛杉矶南部另一所学校，所幸没有学生或教职员受伤。

达美航空发言人对法新社发布声明表示，飞机需先放油以安全降落。

美国联邦航空总署（FAA）说，正在调查此一事故，并说对进出美国主要机场的飞机来说，空中放油有一套特定程序。

FAA声明指出，程序规定飞机需在指定无人区进行放油，并保持较高高度，让燃油在到达地面之前便雾化消失。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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