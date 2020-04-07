此内容发布于2020年4月8日 上午1:20

（法新社旧金山7日电） 社群网站推特共同创办人兼执行长杜锡（Jack Dorsey）今天表示，将透过名下慈善基金捐出10亿美元（约新台币304亿元）个人财产作为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的救济金。

杜锡发了一连串推文，表示会将自己的电子支付集团Square的名下股份转到他的Start Small有限公司，市值10亿美元，占他的总资产约28%，以资助全球抗疫。

杜锡表示，现在捐出这笔钱的原因在于「需求愈来愈急迫，我希望在有生之年就看到这笔钱的影响」。

「我希望能抛砖引玉。人生苦短，所以让我们现在就尽一切可能帮助他人吧。」

2019冠状病毒疾病疫情蔓延全球，迄今夺走数万人性命，也对美国经济造成严重破坏，杜锡的这笔善款可能是迄今最大笔来自个人的疫情救济金。

身兼推特（Twitter）和Square执行长的杜锡说，疫情结束后，这笔基金将着重于推动女孩的健康和教育以及改善「全民基本收入」之上。

杜锡的推文附上文件连结，显示这笔基金已经承诺捐款10万美元给苹果公司（Apple Inc.）共同创办人贾伯斯（Steve Jobs）遗孀萝琳（Laurene Powell Jobs）及好莱坞影星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）共同创办的新倡议行动「美国粮食基金」（America's Food Fund）。

杜锡身价包含他在推特和Square的持股，估计约有30亿美元。

他表示，他选择运用自己在支付集团Square的股份原因在于「我拥有较多Square的股份。这笔钱的影响长期来说对两家公司都是好的，因为这笔钱帮助的人是我们想要服务的对象。」

其他科技企业家也各自承诺捐出不同金额的救济金。

亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）承诺捐出1亿美元，协助纾缓疫情大流行期间的粮食问题；脸书创办人祖克柏也说要捐逾2500万美元给比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill & Melinda Gates Foundation），作为研究资金。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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