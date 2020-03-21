此内容发布于2020年3月21日 下午11:50

（法新社巴黎21日电） 迪士尼公司（Walt Disney）数位串流平台进军欧洲，「冰雪奇缘」（Frozen）的艾莎（Elsa）公主下周就可以踩着闪亮亮的高跟鞋，到欧洲各地掀起旋风了。

多国因应武汉肺炎疫情延烧祭出封城令，数以百万计儿童在家闷得慌之际，身为全球最大娱乐公司的迪士尼选在此时进军欧洲，时机再好也不过了。

这家美国娱乐巨头希望，对于从早到晚都得安抚和娱乐小孩、压力超大的家长而言，定价6.99欧元的月订费会是笔小钱。

从历久弥新的经典「仙履奇缘」（Cinderella）、「木偶奇遇记」（Pinocchio），到漫威（Marvel）系列、「玩具总动员」（Toy Story）、「怪兽电力公司」（Monsters Inc）、「海底总动员」（Finding Nemo）、「料理鼠王」（Ratatouille），都会在迪士尼的菜单当中。

而除了最新一集之外，所有「星际大战」（Star Wars）电影以及「辛普森家庭」（The Simpsons）640集都将任君选择。

尽管Netflix、Amazon Prime Video与Apple TV等强敌环伺，迪士尼串流平台Disney+去年11月在美国、加拿大、纽西兰、澳洲与荷兰推出后，靠着坚强的片源后盾，至今已累积2900万订户。

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