此内容发布于2020年3月14日 下午5:20

（法新社巴黎14日电） 为抑制武汉肺炎加速扩散，法国今天大举升高防疫举措，总理菲力普宣布，从14日午夜起关闭包括商店、咖啡厅、餐厅和娱乐设施等所有非民生必需公共场所。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）在记者会上宣布，「我已决定从午夜（格林威治时间23时）起关闭国内接待公众的非民生必需场所，直到进一步通知。这包括主要是咖啡厅、餐厅、电影院和迪斯可舞厅。」

此外，卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）宣布，境内感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）不治病患过去一天增加12人，增至91人，累计确诊感染达4500例。

沙罗孟又说，法国如今处于最高层级卫生警戒，意味冠状病毒目前正猖獗地在法国境内传播。沙罗孟指出，过去72小时期间，确诊感染人数倍增。

菲力普表示，在先前宣布的首波防疫措施未获充分奉行后，决定祭出这些新措施。宗教场所将会维持开放，但所有礼拜等仪式必须延期。

他又说，除诸如超市、药局和加油站等民生必需服务以外，商店也必须关闭。

大众运输将会持续营运，但菲力普敦促法国人「抑制行动」，避免城际旅行。

但菲力普坚称，尽管祭出严格新防疫措施，但首回合地方选举将会如期于15日举行，并严格遵守保持距离的指引。

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