此内容发布于2019年9月2日 上午7:05

（法新社蒙特娄2日电） 太阳剧团创办人拉里贝代2015年出售多数股权后，就成立「红月亮」集团。他最近在太阳剧团发源地加拿大蒙特娄打造金字塔酷炫舞台，并推出结合马戏和高科技的前卫表演秀。

太阳剧团（Cirque du Soleil）创办人拉里贝代（Guy Laliberte）2015年将大部分股权卖给中国和美国投资人后，就成立了「红月亮」集团（Lune Rouge），开启新的冒险事业。

红月亮集团在蒙特娄旧港区的圣劳伦斯河（Saint Lawrence）大桥和一座摩天轮间，打造2座造型前卫的PY1金字塔舞台，并结合杂耍技巧和多媒体技术，辅以生动的声音、雷射光和360度投影等特殊效果，推出震撼人心的表演秀。

红月亮集团艺术总监季贝尔（Jean Guibert）说：「蒙特娄无可否认是全世界的马戏团之都，但这里也逐渐被称为创意娱乐中心。」

季贝尔指出，红月亮集团首场演出「回声之外」（Through the Echoes）在整整60分钟内，向观众传达「从宇宙大爆炸时期一直到现在的故事」。季贝尔在2000年代早期来到加拿大，为太阳剧团工作。

表演中，金字塔舞台内壁化为4个平面萤幕，投影出各式抽象图案。背景则播放电子流行音乐，搭配讲述人类共同宇宙历史的旁白。

在非表演进行期间，PY1金字塔摇身一变，早上成为大型瑜珈教室，晚上则变成具未来感的大舞厅。

今年秋天，主办单位将把拥有600个观众座位的白色金字塔舞台，从蒙特娄搬到迈阿密，届时观众能透过虚拟实境AR眼镜，看见虚拟演员和杂技表演者跳出萤幕。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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