此内容发布于2019年9月11日 上午1:05

（法新社首尔11日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩昨天在现场指导「超大型多管火箭发射器」系统试射，并暗示接下来可能还会进行更多试射。

南韩军方昨天说，北韩在平安南道价川市（Kaechon）一带向东发射了2枚「不明发射体」，飞行约330公里。这是平壤当局一连串挑衅行为的最新之举。

北韩试射这两枚飞行体前不久，平壤才表示愿与美国在本月稍后就非核化举行工作层级谈判。

KCNA报导，金正恩昨天亲赴「现场指导」。大约两周前，他才视导了「超大型多管火箭发射器」试射。

根据报导，这场试射目的在于「测量战斗部署时间」，并暗示接下来可能还会进行更多测试。

KCNA说：「尚待完成的是点火测试。在多管火箭发射器的威力方面，这是最显着的特徵。」

北韩外交部次长崔善熙（Choe Son Hui）9日才透过KCNA发表声明说，北韩愿意「与美国坐下来，在仍待确定的时间和地点继续对迄今为止处理的问题进行全面讨论」。

金正恩和美国总统川普去年6月在新加坡首度举行高峰会时，在字眼模糊的声明中承诺「落实朝鲜半岛非核化」，但此后在解除北韩核计画方面进展甚微。

川金两人今年6月在分隔朝鲜半岛的非军事区会面时，同意重启工作层级会谈，但到目前为止，这类会谈还未开始。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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