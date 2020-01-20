此内容发布于2020年1月20日 上午7:20

（法新社德黑兰20日电） 伊朗国会新闻网站ICANA报导，外长查瑞夫今天表示，不会再缩减对2015年核子协议的承诺，但欧洲国家若把伊朗核计画争端送交联合国安全理事会，伊朗将退出禁止核子扩散条约。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示：「限缩承诺的步骤到此为止，但若欧洲国家持续他们不合宜的举措，或把伊朗核计画的案子送交联合国安理会，我们将退出禁止核子扩散条约（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）。」

英国、法国与德国上周针对伊朗不遵守2015年核子协议的条款启动争端解决机制，此举可能终将促使安理会再度对伊朗施加国际制裁。

英德法俄中美6国与伊朗在2015年敲定这项划时代核子协议，美国片面于2018年退出，随后再度向伊朗施加制裁，伊朗控诉英德法三国，对于美国的制裁毫无作为。

查瑞夫说，欧洲把伊朗核子问题送联合国安理会的举措「毫无法律依据」，若他们采取进一步的行动，「伊朗将考虑退出禁止核扩散条约」。

他表示，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）在2018年曾以3封信函，警告当时的欧盟外交和安全政策高级代表茉格里尼（Federica Mogherini）类似后果。

查瑞夫说：「伊朗总统在信函里指出，若这项争议提交给安理会，伊朗将讨论退出NPT，不过在此之前我们可以考虑其他的选项。」（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram