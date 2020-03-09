此内容发布于2020年3月9日 下午11:35

（法新社华盛顿9日电） 美国卫生当局今天敦促年长和患有潜在疾病的国人储备粮食和药物，做好一段时间不出门的准备。老年人和患有潜在疾病者是感染新型冠状病毒发展成重症风险最高的族群。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）资深官员梅森尼尔（Nancy Messonnier）说：「确保手边备有血压和糖尿病等常规药物，以及用来治疗发烧和其他症状的非处方药物和医疗用品。」

她还说：「储备足够的生活用品和食品杂货，做好一段时间不出门的准备。」

梅森尼尔说，根据一项针对7万名中国患者的研究，约15%至20%的患者会发展成重症，其中大多是老年人。

「从60岁开始，患病风险不断提高，且随着年龄增长而增加。」

「重症和死亡风险最高的族群是80岁以上长者。」

梅森尼尔说，患有糖尿病、心脏病和肺病等潜在疾病进一步加剧了风险。

高风险族群应避免与患者密切接触，多洗手，勿触碰公共物品，并避免前往人潮拥挤且空气不流通的地方。

美国联邦政府周末发布最新指导方针，建议旅客在疫情期间别搭乘邮轮，特别是有潜在健康状况的族群。

他们也建议潜在风险族群避免所有非必要旅行和搭乘长途飞机。

梅森尼尔还建议年轻和健康者做好照料年长亲属的准备。

她说：「我们建议各位熟悉挚亲服用的药物，帮助他们备好充足药品在身边。」「也要帮他们准备粮食、医疗用品和其他生活必需品，减少他们外出购物的机率，并为他们和自己万一生病拟好计画。」

「大家可能需要考虑，万一自己无法照顾年长亲友，谁能接手？」

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新数据，美国目前感染2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）人数超过550例，22人丧命。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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