此内容发布于2019年7月28日 下午11:05

（法新社喀布尔28日电） 阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）今早刚说「和平即将来到」这个饱受战争蹂躏的国度，但总统选战才开跑没多久，喀布尔市中心下午就传出重大爆炸案酿9死，连副总统候选人沙雷（Amrullah Saleh）也遭波及。

多名枪手在爆炸后随即闯入附近的阿富汗绿色趋势党（Afghan Green Trend Party）办公室。与甘尼搭档竞选的绿色趋势党魁沙雷因飞来弹片受伤，随后撤离办公室。

内政部发言人表示，阿富汗军方与枪手在邻近爆炸地点的一栋4层建筑物驳火6个多小时。目前尚无团体宣称犯案。

总统选战开跑首日就发生这起暴力事件，不啻为一大警钟，必须关注阿富汗糟糕的安全局势，以防先前选举乱局和谋杀案再现。

阿富汗负责和平事务的部长拉希米（Abdul Salam Rahimi）稍早表示，这起攻击事件死亡人数增至9人，另有25人受伤。起初消息说有2人丧生。

甘尼今天稍早才神情愉悦地展开竞选活动，希望抵挡来自另外17位候选人的挑战，以期在两度延后、目前订于9月28日的总统大选中赢得第2任期。

他稍早坚称，在阿富汗经历近18年冲突后，「和平即将来到」，并可能会与伊斯兰主义极端组织塔利班举办关键会谈。

拉希米昨天表示，两周内会与塔利班直接会谈，以作为美国主导推动更大和平行动的一环。这类发展很关键，因为目前控制或影响半个阿富汗的塔利班仍拒绝与甘尼政府对话，并将喀布尔当局视为非法政权。

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