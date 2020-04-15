此内容发布于2020年4月15日 上午9:05

（法新社贝鲁特15日电） 联合国今天表示，水资源短缺的阿拉伯世界有约7400万人因为家中没有水槽或肥皂，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险较高。

根据联合国的报告，这包括苏丹的3100万人、饱受战火摧残的叶门1400多万人和埃及的990万人。

联合国西亚经济暨社会委员会（Economic and Social Commission for Western Asia）表示：「全球都同意用水和肥皂洗手是避免感染2019冠状病毒疾病的最佳方法，但在这个有7400万人缺乏基本洗手设备的地区，这个简单的动作却证明是件难事。」

「在冲突区域或占领下生活的难民和人民，必须承受额外的负担。」

西亚经济暨社会委员会指出，这个地区估计有2600 万难民和流离失所的民众，他们因为缺乏足够的水资源和卫生设施，感染疾病的风险较高。

委员会执行秘书达希提（Rola Dashti）说：「为了避免冠状病毒疫情进一步扩散，迫切应不计代价帮助弱势，确保各个地方每个人都能拥有干净水资源和卫生设施。」

西亚经济暨社会委员会也警告，阿拉伯世界有约8700万人家中没有饮用水，迫使他们从公共水源汲水，对他们健康造成类似威胁。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram