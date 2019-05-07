此内容发布于2019年5月7日 下午8:05

（法新社法国勃拉纳7日电） 法国官员表示，南法城市土鲁斯（Toulouse）郊区一间酒吧今天遭一名持枪青少年闯入并挟持4名女性，历经5小时对峙后，她们全都「平安获救」。

这名嫌犯最先释放酒吧女老板，不久后，另外3名女性也获释，目击者表示，她们当中有人是酒吧员工。

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）在推特（Twitter）发文说，这名17岁嫌犯躲在这间位于土鲁斯西北部郊区勃拉纳（Blagnac）的酒吧，经长达数小时谈判后，终于将他逮捕。

土鲁斯检察长艾塞李（Dominique Alzeari）稍早在记者会表示，这名「近18岁的年轻人曾有特别针对警察的暴力行径、抢劫和去年12月参加黄背心（反政府）示威被逮的前科纪录」。

艾塞李说，这名年轻男性先前并没有「被归类为危险等级者」。

艾塞李也指出，这名未公开身分的枪手今天下午冲到酒吧，开枪两次，据信他曾警告若警方靠近会开火。

他说，这名嫌犯在自家留下一封信，「内容显示他相当抑郁，或至少担心他的健康状况，虽然他接着提及黄背心运动，但声称他将做的事情会让人印象深刻」。

勃拉纳市长办公室稍早指出，挟持事件约在当地下午4时20分（台北时间7日晚间10时20分）发生，「没有恐怖攻击动机的疑虑」。

一名男送货员在拉起警戒线的现场告诉媒体，他认识枪手的父亲，并称名叫亚尼斯（Yanis）的枪手是附近低收入住宅区的居民。（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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