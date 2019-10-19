（法新社基马拉斯高原19日电） 数十年来都在南美洲马戏团表演的亚洲象兰巴（Ramba）日前从智利动物园搭乘飞机及卡车，历经长途跋涉，在巴西露天保护区展开新生活。

在各界引颈期盼下，兰巴昨晚抵达中西部马托格罗索州（Mato Grosso）1133公顷的巴西大象保护区（Elephant Sanctuary Brazil），大批民众透过脸书（Facebook）观看现场直播。

这头母象估计超过52岁，曾在阿根廷与智利的马戏团工作，2012年被动保人士救出，之后住在智利中部兰卡瓜（Rancagua）路边的动物园，营救人员则努力帮它寻觅新家。

它的经历导致身上有脓肿，还患有肝肾问题。

兰巴16日被空运至圣保罗附近的维拉可波斯（Viracopos）国际机场，接着在以美国为据点的全球大象保护区（GSE）帮助下，搭乘平板卡车到2016年开放的基马拉斯高原（Chapada dos Guimaraes）保护区，与另外2头母亚洲象拉纳（Rana）与梅雅（Maia）一起生活。这两头母象过去也曾在马戏团表演。

兰巴在巴西公路旅行的影片被PO上网，其中一段显示它在卡车上的铁笼里大吃西瓜。

全球大象保护区负责人、兽医、志工兼巴西联邦警察布雷（Scott Blais）陪同兰巴上路。他在声明中表示：「兰巴需要安静的地方，一个让它有安全感的非展示区，它在这里能被真正了解它，并且帮助它彻底敞开心胸的同类包围，它需要保护区。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram