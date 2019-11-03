此内容发布于2019年11月4日 上午12:50

（法新社华盛顿3日电） 美国2020大选今天起进入倒数365天，总统川普颇具信心认为，民主党发起弹劾调查所激起共和党人怒火，终将助他连任；共主依旧难产的民主党则将奋力一战，力图夺回白宫。

掌握在民主党之手的联邦众议院近来对川普发起弹劾调查，几可确认接下来一年，美国又要陷入撕裂对立，尽管美国人已厌倦这样的剧本。

维吉尼亚大学（University of Virginia）政治系最新民调指出，目前两党势均力敌，各可拿到248张选举人票，都还没来到赢得大选所需的270票门槛。

分裂态势也反映在众议院内。众院10月31日正式通过弹劾调查程序，众议员几乎全跟着党派路线投票，比美国史上前3次弹劾表决都还泾渭分明。

众院的共和党全都反对调查，但川普似也渐失民意支持。新的民调显示，现在美国有半数民众认为川普应被弹劾解职。

随着弹劾调查持续发展，川普的用语也越来越粗鄙、针对个人。

11月1日，他在密西西比州造势场子称民主党领袖「精神暴躁」，还说前副总统、现角逐民主党总统提名的拜登（Joe Biden）「越来越迟钝、愚笨」。他赞扬「愤怒的多数」将浮上台面，还说弹劾讨论可能助他一臂之力。

昨天川普出席纽约一场涵括各类武术的活动，现场对他赞美与喝倒彩旗鼓相当，气氛高张；川普会后说「有点像走进了川普的造势场子」。

川普靠着夸张的表现抢尽镁光灯焦点，民主党诸将想搏得版面并非易事。随着大选日进入365天倒数，部分民主党人也越来越担心，选战进行到现在，竟还没一个打着主流诉求的挑战者，能从爆炸性的党内初选里杀出重围。

在全国性民调里虽仍多由拜登领先，但11月1日纽约时报／谢纳学院（New York Times/Siena College）在关键爱阿华州的调查，拜登却跌到了第4。

这份民调显示，联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）以22%领先，联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）19%，最近声势看涨的印第安纳州南本德（South Bend）市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）则以18%紧追在后，支持度甚至还比拜登多1个百分点。

许多民主党人担心华伦和桑德斯太过自由派，无法赢得全国性支持，而布塔朱吉或能扩大民主党基本盘，争取到白人、自由派以外的选民，但他公开出柜，可能难以争取部分非裔选民认同。

而在议题攻防方面，民主党人在健保、枪枝管控以及移民改革的论述，有时也不敌共和党。

乔治华盛顿大学（The George Washington University）政治系荣誉教授亚特顿（Chris Arterton）说：「我确信，在短期内，弹劾会主导华府政坛和政治新闻，但不利于想冲上领先群的参选人。」

维吉尼亚大学政治中心主任萨巴托（Larry Sabato）则说：「没有人会真的相信川普会在参院被弹劾。现在民主党人有理由担心，因为川普正在累积庞大选战能量，而民主党人却仍耗在初选内斗。」

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