此内容发布于2019年10月29日 上午4:20

（法新社加德满都29日电） 尼泊尔登山家普尔加今天在社群媒体贴文说，他用了短短7个月征服世界14座8000公尺以上高峰，刷新最快完登纪录。

先前的纪录保持人花了将近8年，才征服这14座高峰。

普尔加（Nirmal Purja）脸书贴文写道：「＠nimsdai（普尔加的简称）从＃（喜马拉雅山脉）希夏邦马峰（＃Shishapangma）说：任务完成！」

波兰登山家库库奇卡（Jerzy Kukuczka）花了7年11个月又14天于1987年完登14座8000公尺以上高峰，是先前最快完登的纪录保持人。义大利传奇探险家梅斯纳（Reinhold Messner）则是最先完登14座高峰的第一人，从1970年开始挑战，1986年完成壮举。

南韩的金昌浩（Kim Chang-ho）比库库奇卡慢1个月完成挑战，但和库库奇卡不同的是，金昌浩没使用氧气瓶。

36岁的普尔加曾为英国佣兵廓尔喀（Gurkha）一员，也曾在精锐部队「特别海勤部队」（Special Boat Service）服役。

他4月间展开雄心勃勃的「可能计画」（Project Possible），第一阶段登完安纳布尔纳峰（Annapurna）、刀拉吉利峰（Dhaulagiri）、干城章嘉峰（Kanchenjunga）、 圣母峰（Everest）、洛兹峰（Lhotse）、麦卡鲁（Makalu），只花短短1个月。

1个月后，他前往巴基斯坦继续第2阶段挑战，首先解决8125公尺、有「杀人峰」之称的南加巴背峰（Nanga Parbat）。

为达目标得和睡不饱搏斗的普尔加说，他几乎是用跑百米的速度，飞速上下巴基斯坦5座高峰，包括加舒尔布鲁木I峰（Gasherbrum I）、加舒尔布鲁木II峰（Gasherbrum II），以及世界第2高峰K2。

23天后，他站上第2阶段的第5座、也是最后1座山峰布洛德峰（Broad Peak）。

9月，他开始最后阶段挑战，只花不到1星期，就攀上了卓奥友峰（Cho Oyu）和马纳斯鲁峰（Manaslu）峰顶。

他最近接受法新社访问时表示，一开始他跟别人说自己的新探险，「大家都笑我，说『怎么可能？』」。

「这是信任自己能力的问题。」

「心态必须保持正面，因为有时会出差错。」

他说，希望藉由这项壮举，激励下个世代的尼泊尔登山者打破他纪录。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram