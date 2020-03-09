此内容发布于2020年3月9日 下午8:05

（法新社华盛顿9日电） 武汉肺炎疫情若持续延烧，恐有远距办公需要，国际货币基金（IMF）就要求旗下所有员工13日试行居家办公，预先测试系统。

世界银行（World Bank）发言人告诉法新社，世银也以较小规模，分批测试远距办公的程序。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）已蔓延至100个国家，全球确诊数达11万564例，3862人丧命，国际货币基金和世界银行上周宣布，他们决定把4月的春季会议，改采线上会议方式进行。

在越来越多政府和企业鼓励员工居家工作，以遏止武汉肺炎蔓延之际，国际货币基金在声明中表示，他们将首度进行「全员远距办公演练」，作为「因应危机和替4月线上春季会议做准备」的一环。

「这项演练将进一步强化我们的准备作业，让我们在这些艰难时刻能维持运作，继续提供服务。」

世界银行发言人在自家厨房说，在此同时，世银正「一个部门一个部门」地测试远端作业，有些「系统已经就绪」，确保员工可远距办公。

这两大金融机构每年召开两次会议，每每吸引180多个会员国的众多官员、记者和民营企业代表与会，但卫生当局表示，在武汉肺炎疫情爆发之际，这样的聚会应该避免。

武汉肺炎疫情爆发，导致不少活动延期或取消，诸如美国总统川普预计本月稍后主办的东南亚国家协会（ASEAN）高峰会等。

来自国际货币基金和世界银行189个会员国的财政部长和中央银行总裁，都会在每年4月和10月参加春季和年度会议，会议期间也会在华府举办一些聚会、小组讨论、会议及相关活动。官方统计的参与人数约在一万人。

世界银行发言人表示，今年的周边活动都将取消，只有国际货币金融委员会（International Monetary and Financial Committee）和发展委员会（Development Committee）会如期开会，且只有20多名官员参与。

国际货币基金发布「世界经济展望」（World Economic Outlook）报告是会前的重点活动，由于专家警告，武汉肺炎疫情蔓延将导致全球成长显着放缓，这次报告将成为各界关注的焦点。

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