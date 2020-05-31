此内容发布于2020年5月31日 上午6:35

（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯联邦太空总署今天向美国太空探索科技公司（SpaceX）致贺，恭喜对方成功发射火箭送人前往国际太空站（ISS）。过去9年间，俄罗斯是唯一有能力载太空人上ISS的国家。

SpaceX昨天从佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）顺利发射「猎鹰9号」（Falcon 9）火箭，以全新「飞龙号」（Crew Dragon）太空船把美国太空人送往ISS。SpaceX因此成为首家成功执行这类任务的私营企业。

这也是美国太空人睽违9年，首次利用美国制火箭在美国本土发射升空展开太空飞行任务。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）官方推特（Twitter）张贴的一支简短影片中，Roscosmos载人航太计画执行董事克里卡约夫（Sergei Krikalev）说：「我想向我们的美国同事致意。」

「（SpaceX送人上太空站）任务成功，将提供我们更多机会，有益整个国际计画。」

美国2011年终止载人太空梭计画，在这之后，俄罗斯联合号太空船（Soyuz）便成为唯一负责运载太空人往返ISS的工具。俄罗斯是从哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur）将太空人送往ISS。

俄罗斯和西方国家近年来紧张关系升高，但在ISS领域上进行的国际合作仍不间断，实为罕见。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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