此内容发布于2019年10月22日 上午7:35

（法新社新加坡22日电） 德国Volocopter开发的「空中计程车」VoloCity今天在新加坡进行试飞，成功在滨海湾（Marina Bay）上空飞行约2分30秒。公司表示，拿下新加坡市场后，将续攻其他亚洲城市。

根据Volocopter，VoloCity配备电池驱动的18个旋转器，是外观像直升机的无人机，可运载两名乘客和手提行李，单次飞行距离长达35公里，最高时速110公里。尽管VoloCity可自动飞行，基于安全考量，今天试飞仍配一位驾驶员。

Volocopter已在杜拜、赫尔辛基、德国和拉斯维加斯等地执行试飞，但今天的新加坡试飞是首度在市中心举行。

法新社报导，VoloCity预定在未来2至4年内展开商业营运，而新加坡可能会是第一批引进此空中计程车服务的城市。攻下新加坡这一市场后，Volocopter计画将相关业务拓展至其他交通壅塞的亚洲城市。

Volocopter执行长鲁伊特（Florian Reuter）表示：「我们的目标是推展至雅加达、马尼拉和曼谷，因为这些地方的需求很大，印度和中国也是。」

Volocopter本周已在新加坡公开空中计程车VoloCity的转运和起降站VoloPort，但因尚未通过验证，VoloPort无法用于今天的试飞。

新加坡近年成为自驾式交通工具的热门实测地点，包括今年稍早测试透过应用程式订位的自驾巴士。

在空中计程车市场上，中国吉利汽车（Geely）入股的Volocopter面临强劲竞争对手，包括Uber和有Google共同创办人佩吉（Larry Page）撑腰的Kitty Hawk。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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