谭天忠并未透露他从瑞信离职后会从事什么新工作。 (Keystone / Ennio Leanza)

即将卸任离职的瑞士信贷集团(Credit Suisse)首席执行官谭天忠(Tidjane Thiam)表示，鉴于瑞信于2019年实现了强劲业绩，并为今年创造了一个良好开端，因此，他为任职掌舵期间所取得的成就深感自豪。



继瑞信持续发酵的间谍丑闻令其声誉严重受损之后，谭天忠随即失去了董事会的信任，最终于上周提交辞呈。该辞呈将于2月14日生效，因此，今日(2月13日)是谭天忠在瑞信任职的最后一天。



瑞信集团先后两次雇佣私家侦探跟踪监视离职高管的丑闻遭曝光之后，目前，该银行正在接受瑞士金融监管机构以及苏黎世检察官参与的调查。而瑞信经内部调查发现，谭天忠并未涉足这桩“间谍门”丑闻。



“让我自己(在瑞信)不可或缺，并不在我的工作职责范围之内，”谭天忠在新闻发布会上称：“我的工作职责，是打造具备可持续性的事物。我们已经开发出高品质的产品，为此我深感自豪。那才是你一生中能够做到的事情。”

强劲业绩



自谭天忠于2015年接任掌舵瑞信集团以来，该银行从富有客户及金融机构处吸引到的新增净资产值已高达2000亿瑞郎(折合人民币约为14262亿元)，其中仅2019年便吸纳到新增资产净值790亿瑞郎(约合5634亿元人民币)。

而回顾去年，瑞信可分配给股东的净收益，由2018年的20亿瑞郎(折合人民币约为143亿元)增加到34亿瑞郎(折合人民币约为242亿元)。

“我就是我”



面对媒体对迫使谭天忠离职的“间谍门”的寻访探查，他表示，自己之所以保持沉默、缄口不言，是因为他不希望被外界认为他以不恰当的方式试图影响到正在进行的调查。



而当被问及他在瑞士社会的个人形象问题时，他的答复是：“即便是在瑞士社会内部，人们对我的感受和看法也是仁者见仁、智者见智。这就是生活。我就是我，我无法改变自己。”

swissinfo.ch

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