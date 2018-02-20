此内容发布于2018年2月20日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月20日 -09:00

在弗里堡的Marly，一辆无人驾驶摆渡巴士穿梭在工业区的大街上。

(Keystone)

在都市旅行乘坐无人驾驶的汽车或者巴士？这不再是未来的远景，而是已成现实。新加坡自2018年起开始提供无人驾驶的出租车服务。在瑞士，也有几个城市尝试提供了类似的交通工具。例如弗里堡的Marly，就有一辆无人驾驶的摆渡巴士穿梭在工业区的大街上。



一个加油站，一条交通繁忙的街道，一家餐厅和一座村里的商店。这就是Marly给人的印象-一个平淡无奇的社区，距弗里堡市中心10分钟车程。没有任何迹象显示，未来会在这里展开，然而恰恰是在这里，未来的画卷正徐徐展开：一辆无人驾驶的摆渡巴士，自2017年9月始，开始穿梭于Marly的革新中心(英)外部链接和Epinettes车站。

这辆电动公车时速约10公里，行驶在1300米长的交通线上，可搭载乘客11名。车上还有一位副驾驶员，负责接待乘客和解决紧急问题。“雨天、下雾或潮湿的天气，都可能引发问题，所以今天这辆摆渡巴士还是不能独自出车，”Catherine Ambrosio说。

因此Ambrosio在多次尝试之后，自己拿起了汽车操纵杆开始驾车。他就像摆弄着球杆一样，将车开过了绿荫笼罩的乡间公路，越过了多个十字路口。

汽车的自动驾驶软件因植物的改变以及路边残留的积雪而陷入了行驶困难。事实上摆渡车找不到自己的位置了，因为它通过6个传感器所测定的环境与之前预存的地图不符，而正是凭借这些，它才能自行驾驶的。

不过对这一由弗里堡交通公司(英)外部链接、革新中心、Marly社区和弗里堡州共同开发的先锋项目来说，这只是小儿科。“我们公司的目标是，开发出新的交通系统，可以把住在偏远或难以到达地区的顾客也送回家”，弗里堡交通公司的负责人Laura Andres说。

到目前为止，两辆自主驾驶的摆渡车平均每天运送20人。自12月初起，这条线路也并入了市区的公共交通网络。负责人表示，这实属欧洲首创。

自动化程度

4级，高度自动化：汽车可以在与选定程序拥有相同特征(例如高速公路交通)的环境中，自主驾驶。如未开启自主驾驶模式，还应由司机掌握方向盘。如司机未能驾驶，汽车会自主选择危险较少的模式(如停在紧急车道上)。 5级，全自动：这种模式的汽车不设司机。该系统可完全自主驾车，适用于任意公路类型、速度或环境条件。 (来源: 瑞士联邦道路管理局 ASTRA) 信息框结尾

无人驾驶出租车

苏黎世联邦理工学院的教授Emilio Frazzoli表示：直到现在，无人驾驶汽车在瑞士依然如同是在科幻场景中出现的；但在其他地方已成现实。一些重要城市已对自主驾驶交通工具的潜力进行了测试。

作为这方面的专家，他的起步公司NuTonomy(英)外部链接于2013 年成立，并将于今年在新加坡提供自主驾驶的出租车业务。“我们的汽车获许在城市的一个区内行驶，乘客可以通过智能手机的一款应用呼叫出租车。在驾驶座还是会坐着一个人，负责在有需要的时候进行应对，”这位飞行工程师说。

这位47岁的意大利人在罗马长大，曾长期生活在美国。2016年他离开了著名的麻省理工学院，并于2017年初定居于苏黎世。

在Dübendorf机场地区创新园(英)外部链接的一个大厅里，他和他的学生进行实验并完善着新的技术。

他试图证明，在新加坡这种人口稠密、交通繁忙的城市，可以将汽车的使用率减少60%。“在3分钟之内即可使用到无人驾驶汽车，并在驾驶结束后马上供给其他乘客使用，这才是共享汽车能否取得成功的关键所在，”这位苏黎世理工学院的教授说。

“这种服务的好处很多，”Frazzoli 继续侃侃而谈：“它结合了私人交通工具的舒适性和公共交通的可持续发展性。与其带着人到处转，出租车司机不如从事些更有用的工作。人们也不用再花上上万瑞郎购买汽车，却把它大部分时间都扔在车库里”。

"NuTunomy"的汽车是可以完全自主驾驶的。它的自动化级别可达4-5级(见信息栏)。“这种汽车并不需要司机在紧急情况下制动，”该工程师解释说。

戈尔迪之结

城市交通的症结所在，也就是戈尔迪之结，如Frazzoli所述，正是在于机器驾驶汽车与人类驾驶汽车的并存。

“在不同的测试中，无人驾驶汽车总是被其他轿车所碰撞，因为总有未预料到的情况出现。例如其他汽车会突然刹车，或者停下来，由于在街边看到了行人，”苏黎世理工学院的教授说：“开发这项技术最大的挑战在于，不仅要考虑到汽车的安全性，还要把人类驾驶习惯的预期也考虑进去”。

瑞士议会已通过两项动议(德)外部链接，由自由民主党(FDP)和提契诺Fabio Regazzi所代表的基督民主人民党(CVP)所组成的党团共同提出。

两项均要求修改现有的公路交通法。联邦委员会预计于2018年开启该项立法的听证程序。相关信息可能会在明年正式递交给议会。

瑞士的先锋项目 瑞士环境、交通、能源和通讯部(UVEK)在最近几年里向一系列的无人驾驶交通工具测试颁发了许可证。 2015年5月瑞士电信公司Swisscom在苏黎世测试了一辆可自主行驶的汽车。自2016年6月起，瑞士邮政汽车公司的两辆无人驾驶公共巴士行驶 在锡永的古老街区。同年9月，瑞士邮局在伯尔尼、Köniz和Biberist区，对机器人派送包裹进行了测试。次年9月，邮局又在Jelmoli的协作下，在苏黎世市中心投放使用了3个机器人。 瑞士联邦铁路预计在楚格市投放2辆可自主驾驶的旅游巴士。摆渡路线为火车站至科技中心，该线路还将并入现有的交通运输网。 莫尔日地区交通局(Morges Bière Cossonay地区交通局，简称：MBC)首先在沃州的Cossonay开始了先锋项目，投放使用了2辆无人驾驶摆渡车。 沙夫豪森交通局也计划提供可自主驾驶的摆渡服务，可将游客从市中心的Neuhausen摆渡到莱茵瀑布(Rheinfall)。 信息框结尾



(转译：宋婷)

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