此内容发布于2018年6月8日 上午11:11 最后更新 - 2018年6月8日 -11:11

研究者发现，人们数字化测量自己生活细节的趋势“方兴未已”。

(Keystone)

周三(6月6日)公布的一项研究表明，在瑞士，每两名成年人中就有一人会通过智能手机或其他数字设备记录自己的日常活动。而另有20%的人至少尝试过一次使用这种“生活记录”应用程序。

Sotomo研究中心(德)外部链接代表Sanitas健康保险基金会(多语)外部链接对人们如何数字化测量生活细节进行了调查。调查结果来自3055位受访者，他们代表了瑞士常住人口中18岁以上的群体。

最流行的活动记录是跟踪统计每天的运动步数，然后测绘出跑步、散步以及其他运动成绩的路线图。

研究发现，这些健康数据记录也使近一半用户的行为模式发生了变化。

与此同时，专注于追踪睡眠持续时间或监测心率健康的程序并不常用，从而也对用户的行为模式影响不大。



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研究者写道，人们数字化测量自己生活细节的趋势“方兴未已”。

三分之二的受访者表示，他们希望能使用更丰富的自动监测系统。比如能够测量能量及饮食消耗或者餐饮摄入卡路里的检测系统。

同时，用户对数据隐私安全表示担心。研究发现，超过70%的用户由于担心数据隐私安全，已经停用了智能手机的某些功能，例如定位跟踪功能。

总之，虽然应用程序不难被删除，但数据安全却是一个重要的顾虑因素。

健康保险公司Helsana最近推出了一个有争议的健康应用软件，并鼓励投保人监督其日常活动和健康信息。

联邦数据保护与信息委员会(FDPIC)于周三宣布，他们将向瑞士联邦行政法院提交对Helsana应用软件的诉讼。

SDA-ATS/ln

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