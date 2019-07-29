從Indemini村(畫面前景)眺望，Sciaga牧場(右側，山上)清晰可見。 (Keystone)

9間石頭壘砌的農舍，以1瑞郎的象徵性價格進行出售，條件是：買主必須保證對房屋進行重建：為了復原並且有效利用Sciaga的山間農舍。位於瑞士意大利語區的Gambarogno鎮公所提出了這一標新立異的想法，鎮委員會正在對提議進行仔細審查，在此期間，我們漫步於這些古老的建築之間，並就該計劃採訪了鎮長Tiziano Ponti。



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Monti Sciaga是一座高山牧場，隸屬瑞士提挈諾州最為偏遠居住區之一的Indemini村(意、德)外部链接。儘管從山志學角度來說，該村幾乎完全處於意大利境內的一個山谷(Val Veddasca)，但是卻屬於瑞士領土。從Gambarogno鎮至此，約有18公里蜿蜒曲折的盤山道(以及一個山區要隘)，從2010年，Indemini村合併到Gambarogno鎮。



典型的石砌建築，體現了Indemini村與山谷對面斜坡上的Sciaga山間農舍的傳統建築風格。從遠處觀望，那裡的牧場精心打理，不像一個被人遺忘的角落。但是一旦穿過焦納河(Giona)，登上山間小徑，踏上粗糙的石板路面時，則是另一番景象，這些房屋實際上已經破舊不堪、瀕臨倒塌。



(1) Monti di Sciaga indicati su una cartina di swisstopo Monti di Sciaga位於Val Veddasca山谷高處、與意大利接壤的Indemini村對面的斜坡上。

旨在保留這一古老的、瀕臨坍塌的建築群，全力挽救這些古樸農舍項目的建築工程施工許可(意)外部链接，目前仍在申請之中。該項目包括，從噴泉到山間小徑交叉路口附近的幾間農舍中拿出一間，由鎮政府出資打造一處高山避難所：對於前往塔馬洛山(Tamaro)和樂瑪山(Lema)的山地車手及登山愛好者來說，這都極具吸引力。



然而，另外9間村舍則會以1瑞郎的象徵性價格向個人出售，條件是：買主必須在合理的時間之內，對其進行重建與裝修。

9間村舍的介紹資料也已各就各位，潛在的購房者從資料中可以了解到更為詳細的信息。自這一新聞在《提挈諾州地方日報》(LaRegione Ticino)刊登、並在瑞士阿爾卑斯山脈以北地區轉載以來，前來諮詢的人絡繹不絕，但是對於實實在在的成交，目前還言之過早：



Gambarogno鎮政府的這項提議(意)外部链接，應該由鎮委員會審查，並於今年秋季由鎮委員會的委員們進行集體投票。



找到9位買主–或者是1位，比如說，一家有意將9間村捨一並攬入囊中的基金會–並非易事，但也不是沒有可能：Sciaga的這些村舍將Val Veddasca山谷直至馬焦雷湖(Lago Maggiore)的美景盡收眼底，並且均接通了自來水管(參照上面的視頻)。



1999年，超過15公頃由灌木與矮樹叢覆蓋的土地被清理出來。每年一次的“志願者清理行動日”也使這些農捨與道路看上去井井有條。與2002年被Indemini村村民大會否決的“令Sciaga重生”(Far rivivere Sciaga)項目相比，現今的提議不考慮籌建奶製品廠，而是堅持重新推動土地的草場管理。



誰知道呢。或許Sciaga一旦重獲新生，架建快捷運輸方式的想法便可能會被“舊事重提” (從先前村里的網站［德、意］外部链接可以了解，由於缺少快捷運輸渠道，限制了農業企業利用草場放牧羊群的活動)：屆時，Indemini村沒準能搭建一座高架索道。

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