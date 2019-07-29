从Indemini村(画面前景)眺望，Sciaga牧场(右侧，山上)清晰可见。 (Keystone)

9间石头垒砌的农舍，以1瑞郎的象征性价格进行出售，条件是：买主必须保证对房屋进行重建：为了复原并且有效利用Sciaga的山间农舍。位于瑞士意大利语区的Gambarogno镇政府提出了这一标新立异的想法，镇委员会正在对提议进行仔细审查，在此期间，我们漫步于这些古老的建筑之间，并就该计划采访了镇长Tiziano Ponti。

Monti Sciaga是一座高山牧场，隶属瑞士提挈诺州最为偏远居住区之一的Indemini村(意、德)外部链接。尽管从山志学角度来说，该村几乎完全处于意大利境内的一个山谷(Val Veddasca)，但是却属于瑞士领土。从Gambarogno镇至此，约有18公里蜿蜒曲折的盘山道(以及一个山区要隘)，从2010年，Indemini村合并到Gambarogno镇。

典型的石砌建筑，体现了Indemini村与山谷对面斜坡上的Sciaga山间农舍的传统建筑风格。从远处观望，那里的牧场精心打理，不像一个被人遗忘的角落。但是一旦穿过焦纳河(Giona)，登上山间小径，踏上粗糙的石板路面时，则是另一番景象，这些房屋实际上已经破旧不堪、濒临倒塌。



(1) Monti di Sciaga indicati su una cartina di swisstopo Monti di Sciaga位于Val Veddasca山谷高处、与意大利接壤的Indemini村对面的斜坡上。

旨在保留这一古老的、濒临坍塌的建筑群，全力挽救这些古朴农舍项目的建筑工程施工许可(意)外部链接，目前仍在申请之中。该项目包括，从喷泉到山间小径交叉路口附近的几间农舍中拿出一间，由镇政府出资打造一处高山避难所：对于前往塔马洛山(Tamaro)和乐玛山(Lema)的山地车手及登山爱好者来说，这都极具吸引力。

然而，另外9间村舍则会以1瑞郎的象征性价格向个人出售，条件是：买主必须在合理的时间之内，对其进行重建与装修。



9间村舍的介绍资料也已各就各位，潜在的购房者从资料中可以了解到更为详细的信息。自这一新闻在《提挈诺州地方日报》(LaRegione Ticino)刊登、并在瑞士阿尔卑斯山脉以北地区转载以来，前来咨询的人络绎不绝，但是对于实实在在的成交，目前还言之过早：

Gambarogno镇政府的这项提议(意)外部链接，应该由镇委员会审查，并于今年秋季由镇委员会的委员们进行集体投票。

找到9位买主–或者是1位，比如说，一家有意将9间村舍一并揽入囊中的基金会–并非易事，但也不是没有可能：Sciaga的这些村舍将Val Veddasca山谷直至马焦雷湖(Lago Maggiore)的美景尽收眼底，并且均接通了自来水管(参照上面的视频)。

1999年，超过15公顷由灌木与矮树丛覆盖的土地被清理出来。每年一次的“志愿者清理行动日”也使这些农舍与道路看上去井井有条。与2002年被Indemini村村民大会否决的“令Sciaga重生”(Far rivivere Sciaga)项目相比，现今的提议不考虑筹建奶制品厂，而是坚持重新推动土地的草场管理。



谁知道呢。或许Sciaga一旦重获新生，架建快捷运输方式的想法便可能会被“旧事重提” (从先前村里的网站［德、意］外部链接可以了解，由于缺少快捷运输渠道，限制了农业企业利用草场放牧羊群的活动)：届时，Indemini村没准能搭建一座高架索道。

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