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新型冠状病毒疫情影响 瑞航再度延长中国航线停飞期限至四月底

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瑞航现已将往返于中国北京和上海航线停飞期限进一步延长至4月24日。

(© Keystone / Christian Beutler)

面对新型冠状病毒疫情在全球多地蔓延，瑞士国际航空(Swiss International Air Lines，SWISS，简称“瑞航”)现已将往返于中国北京和上海航线停飞期限进一步延长至4月24日，并将伊朗和意大利纳入航班停运或削减的目的地国家名单中。

瑞士国际航空于本周一(3月2日)宣布，为保障乘客及机组人员安全，瑞航将往返于瑞士-北京以及瑞士-上海之间的航班停飞期限再次延长至4月24日。而在2月初，瑞航曾表示暂停所有往返瑞士与中国大陆地区的航班，并于2月中旬将该航线停飞期限延长至3月28日-即瑞士时区2020年夏令时开始。

这一由瑞航母公司-汉莎航空集团(Lufthansa Group)所作出的再度延长停飞期限的决定，也同样适用于包括奥地利航空(Austrian Airlines)在内的数家航空公司。

与此同时，汉莎航空集团亦决定于3月6日至4月24日期间，暂停往返于德国慕尼黑-中国香港地区的航班。德国法兰克福-韩国首尔、以及慕尼黑-首尔航段既定航班，也有所削减。

根据瑞航官方网站提供的信息，因预定航班取消而无法成行的乘客，可免费重新预定(即免费改签)，或申请退款。

如已预定往返于瑞士与意大利北部地区数个目的地之间的航班，目前可免费重新预定。与此同时，瑞航目前也正考虑针对短途和长途航班实行进一步的限制。

新型冠状病毒Covid-19 新型冠状病毒，瑞士蔓延进行时

截至目前，鉴于瑞士共计26个州和半州中已有半数左右通报了新型冠状病毒感染确诊病例，因此，联邦当局现已相继发布各项规则和禁令，以限制和减缓新冠病毒疫情的传播。

此内容发布于2020年3月2日 下午4:11

Keystone-SDA/jdp

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