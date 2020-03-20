瑞士人買房夢越來越難實現。 (© Keystone / Gaetan Bally)

根據瑞士信貸銀行的一項最新調查顯示，因為負利率瑞士房地產將出現緊缺，造成房價上漲。新冠病毒令情形更加嚴峻，因為大流行病的出現讓許多央行再次調低基準利率。

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這次負利率維持的時間超出預料，而瑞士信貸表示目前沒有改變貨幣政策的打算。相反：美國貨幣銀行因為新型冠狀病毒對經濟的影響出於意料又將基準利率降低了0.5%。



這無形中又給瑞士央行施加了降低利率的壓力。其他國家利率的下調帶來了瑞郎的增值，直接影響到瑞士的出口經濟。但是如今瑞士的利率已經降到了歷史最低，因此央行繼續降息的可能性在一些專家眼裡不大。



負利率對瑞士不動產市場造成了嚴重的後果，根據瑞信2020年3月初頒布的一項調查結果顯示，瑞士的房地產價格將繼續上漲。



投資商們正在面對投資壓力：債卷不再搶手；股票風險太大，而儲蓄因負利率還要付錢，因此他們都將目光投向了不動產。



房地產緊俏

“對於一般瑞士家庭來說，現在的房價，令他們望而卻步，”瑞信在一份通告中寫道。現在瑞士人要想買一套3室兩廳的公寓必須傾注5年以上的全部年薪，這還是郊區的價格，市中心的房價則需要10年以上的年薪。在倫敦還會更貴，至少需要14-16年的年薪。

(swissinfo.ch)

“負利率令瑞士的房屋資源非常緊缺，”瑞信在通報中說。在不動產市場，建造出租屋變得簡單方便有而又有利可圖，投資商們因負利率爭相購買出租屋。而私人住房卻建得很少，因此根據瑞信的說法，2020年瑞士的房價將繼續增長。



而出租屋卻出現過剩局面，瑞信斷言將出現空置，因而導致房租下降。無論是從移民數量還是經濟大局來看，都將不會出現需求上漲。



瑞信的調查中還寫道：“無人問津的出租公寓不是那些老房子也不是嶄新的新房，而是半新不舊的房屋。”主要是那些建了3-6年，價格比較貴的，第一批租戶搬出去了的公寓。



+瑞士人也喜歡居住在城市



過熱的不動產市場

雖然瑞信在報告中沒有用“泡沫”這個詞，但是在介紹調查結果的發言中提到了即將接近的至高點和過度評估的風險。



至於投機趨勢瑞信無法斷言，房地產行情的過熱，完全是負利率帶來的後果。而風險狀態近期還不會到來，因為央行的金錢政策應該在幾年內不會改變。而這一政策帶來的後果，要等到利息恢復正常後才能看出眉目。

通勤一族

因為城市中的住房價格昂貴，因此瑞士人的居住和工作地之間的距離越拉越遠。負利率也帶來了瑞士通勤潮的增長：因為投資商都將目光投向好地點的房屋，瑞信進一步確認城市外圍房價的下跌。



瑞士約有超過300萬的通勤者，單程通勤的時間平均半小時。與其他國家居民的通勤情況相比，瑞士人屬於中等水平。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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