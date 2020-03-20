瑞士人买房梦越来越难实现。 (© Keystone / Gaetan Bally)

根据瑞士信贷银行的一项最新调查显示，因为负利率瑞士房地产将出现紧缺，造成房价上涨。新冠病毒令情形更加严峻，因为大流行病的出现让许多央行再次调低基准利率。

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这次负利率维持的时间超出预料，而瑞士信贷表示目前没有改变货币政策的打算。相反：美国货币银行因为新型冠状病毒对经济的影响出于意料又将基准利率降低了0.5%。



这无形中又给瑞士央行施加了降低利率的压力。其他国家利率的下调带来了瑞郎的增值，直接影响到瑞士的出口经济。但是如今瑞士的利率已经降到了历史最低，因此央行继续降息的可能性在一些专家眼里不大。

负利率对瑞士不动产市场造成了严重的后果，根据瑞信2020年3月初颁布的一项调查结果显示，瑞士的房地产价格将继续上涨。

投资商们正在面对投资压力：债卷不再抢手；股票风险太大，而储蓄因负利率还要付钱，因此他们都将目光投向了不动产。

房地产紧俏

“对于一般瑞士家庭来说，现在的房价，令他们望而却步，”瑞信在一份通告中写道。现在瑞士人要想买一套3室两厅的公寓必须倾注5年以上的全部年薪，这还是郊区的价格，市中心的房价则需要10年以上的年薪。在伦敦还会更贵，至少需要14-16年的年薪。

(swissinfo.ch)

“负利率令瑞士的房屋资源非常紧缺，”瑞信在通报中说。在不动产市场，建造出租屋变得简单方便有而又有利可图，投资商们因负利率争相购买出租屋。而私人住房却建得很少，因此根据瑞信的说法，2020年瑞士的房价将继续增长。

而出租屋却出现过剩局面，瑞信断言将出现空置，因而导致房租下降。无论是从移民数量还是经济大局来看，都将不会出现需求上涨。

瑞信的调查中还写道：“无人问津的出租公寓不是那些老房子也不是崭新的新房，而是半新不旧的房屋。”主要是那些建了3-6年，价格比较贵的，第一批租户搬出去了的公寓。

+瑞士人也喜欢居住在城市

过热的不动产市场

虽然瑞信在报告中没有用“泡沫”这个词，但是在介绍调查结果的发言中提到了即将接近的制高点和过度评估的风险。

至于投机趋势瑞信无法断言，房地产行情的过热，完全是负利率带来的后果。而风险状态近期还不会到来，因为央行的金钱政策应该在几年内不会改变。而这一政策带来的后果，要等到利息恢复正常后才能看出眉目。

​​​​​​​通勤一族

因为城市中的住房价格昂贵，因此瑞士人的居住和工作地之间的距离越拉越远。负利率也带来了瑞士通勤潮的增长：因为投资商都将目光投向好地点的房屋，瑞信进一步确认城市外围房价的下跌。

瑞士约有超过300万的通勤者，单程通勤的时间平均半小时。与其他国家居民的通勤情况相比，瑞士人属于中等水平。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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