这种纳沙泰尔无过滤(Non Filtré neuchâtelois)白葡萄酒在日本深受欢迎。 (swissinfo.ch)

纳沙泰尔的醇厚酒香从瑞士一直飘到了亚洲：Cressier的酒农Nicolas Ruedin会把相当一部分酒出口到中国或者日本，每个国家都有自己独特的品味和喜好。

他的酒已经名声远扬，不仅上了日本的报纸，据说还被画在了漫画里。Nicolas Ruedin(多语)外部链接，这位瑞士纳沙泰尔州Cressier的酒农很骄傲在日本赢得了一众顾客。“我们的酒能够远销到这些美丽的地方，让我们看到一片美好的图景，”Ruedin说。

Nicolas Ruedin在他位于Cressier的葡萄园里。 (swissinfo.ch)

酒庄有2名员工和一位学徒，每年葡萄酒的出产量达到9万升。而产量最高的品种还要数Œil de Perdrix(法)外部链接、黑皮诺(pinot noir)和莎斯拉(chasselas)。几年前，Nicolas Ruedin和父亲决定扩大葡萄园规模，改良酒瓶设计，并将生产目标转向纳沙泰尔州之外的最大市场。与其合作的大品牌有Manor和Mövenpick。

用无人机测试

生产机械化也是酒庄转型的目标之一，很多投资花在了购买机器上。2016年，Nicolas Ruedin甚至和瓦莱州的一家公司合作，用无人机(法)外部链接向葡萄园喷洒了防虫药。酒庄的酒没有生态标签，“但我们用的是没有残留物的农药，”Nicolas Ruedin指出。

Cressier和亚洲地区早在15年前就已有往来。Nicolas Ruedin的父亲当年是瑞士酒类出口协会的会员，酒庄的葡萄酒出口至欧洲各地。有一次，他到德国杜塞多夫考察，结识了一位日本人。6个月后，就收到来自日出之国的第一笔订单。说到在异乡最受青睐的葡萄酒种类，除了莎斯拉之外，Non Filtré(无过滤)这种瑞士纳沙泰尔特产尤其受到日本顾客的喜爱。“他们欣赏的是它中和且细腻的味道。和日本精致的菜肴相映成趣，”Nicolas Ruedin解释道。

但是纳沙泰尔的酒庄并不满足于此：“中国应该很有潜力，我想在那里开拓市场。机缘巧合，一位来自中国的酒商代表和我建立了联系，而且来到Cressier鉴赏葡萄酒。”如今，Nicolas Ruedin酒庄总产量的5-10%都出口中国和日本。出口日本的酒被装在冷藏容器里海运至目的地。而因为中国客户的订量较小，因此通常采用空运。

为了宣传酒庄产品，Nicolas Ruedin每两三年就去一次中国和日本。“那几个星期会忙得不可开交：白天参观店铺，晚上不是组织品鉴会，就是在饭店搞推广活动。”

“我们的酒在中国和日本大受欢迎。” Nicolas Ruedin 引言结束

这位酿酒专家注意到，不同国家的顾客对酒的喜好截然不同：如果说日本人喜欢莎斯拉(chasselas)的话，中国人则更青睐红酒。Ruedin酒庄向中国出口最多的就是佳玛蕾(gamaret)和黑皮诺(pinot noir)。Nicolas Ruedin介绍道：“中国人喜欢富含单宁的红酒，因为和味道浓重的中餐更搭。”

敏感点各异

在不同地方，人们的饮酒方式也会南辕北辙：“日本市场已经很成熟了。人们懂酒，有品酒的习惯。在推介会上，他们有时会几个小时问题不断。”但是情况总是在发展，现在品酒课和讲座越来越多。“我们的酒在中国和日本大受欢迎，” Nicolas Ruedin欣喜地说。他发现，在中国，女人对酒更感兴趣。“典型的酒商是25-35岁之间、很有组织能力的女性。”这和瑞士酒业男人主导的情况大相径庭。



Graphique export vin Graphique sur les exportations de vin depuis la Suisse 瑞士葡萄酒出口统计

瑞士同中国及日本签署的双边贸易协定也大大促进了瑞士葡萄酒的出口，因为行政壁垒得以推翻。另外，中国和日本客户都是用瑞士法郎结账。

“客户和酒商之间是一种相互尊重的关系。”

Nicolas Ruedin 引言结束

相应的，葡萄酒也被视作高档商品，在各地售价各不相同。一瓶瑞士售价11瑞郎的莎斯拉在日本会买到30瑞郎，在中国由于关税，价格更高。一瓶红酒的价格在50至100瑞郎之间。“经常，顾客只买一瓶酒，要么送人，要么几个人喝，” Nicolas Ruedin说。

对细节的关注

为了适应出口市场的需要，这位瑞士酒农也颇做了些努力：比如在酒瓶的木塞外面再封上腊，因为客人总觉得酒会被污染。当在亚洲考察时，Ruedin格外重视细节，比如包装的精美程度。

“在这两个国家，顾客和厂商之间的彼此尊重令人赞叹，我感到满满的慷慨和认可，” Nicolas Ruedin表示。他非常喜悦能够和中日两国建立起贸易关系，并无比积极地总结道：“这不仅是远行的好机会，也让我们建立了拓展市场的全球视野，并帮助我们走近顾客，从而实现更好地服务。”

Régions viticoles de Suisse Carte des régions viticoles de Suisse



(翻译：郭倢)

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