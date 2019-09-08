Thomas Löpfe躺在为巴哈马群岛的客户打造的“湖之珠”(Laguna Pearl)款浴缸中，这款浴缸价值1.5万瑞郎。 (swissinfo.ch)

对传统木船需求的下滑，促使瑞士船舶制造商们摒弃游艇，转而制造泡泡浴缸。

“Matilda是唯一一个能满足我一切需求的女人，”Thomas Löpfe开玩笑说，他是木浴缸制造商Alegna(多语)外部链接的老板和创始人。

他指的是那个为他的豪华浴缸制备模具的最新款机器人。他的这间工作室由谷仓改造而来，隐匿在瑞士北部Basadingen村，这台kuka机器人是整个制造过程中唯一自动化的部分。其他一切步骤都由Löpfe的五名员工手工完成。完成一个Alegna木浴缸需要三到四周的时间，浴缸售价从8’000瑞郎到45’000瑞郎(8’158美元到45’888美元)不等，具体价格取决于款式和诸如按摩浴缸系统等配套设备。

“价格没有上限。人们时常会要求采用一些奢华的配件，像是黄金或白金镀的排水口盖这类的东西，”Löpfe说。

客户中包括F1赛车手、亿万富豪等，为他们的超级游艇，还有奢华酒店和公寓定制。Löpfe最近刚刚完成了一个38个浴缸的订单，订单来自位于伦敦中央的One Tower Bridge公寓的开发商。

Alegna浴缸究竟有什么特别之处？

制造工艺包括利用高压将木饰面固定在一起。这个工艺使得浴缸具有独特的外观，易于涂覆树脂和清漆层，这有助于抵抗水带来的损伤。

“没有机器可以将这些木饰条完美贴合在一起，并让它们产生弧度。这样的工艺需要手法纯熟的工匠手工完成，会耗费大量时间，这是这些浴缸昂贵的根本原因，”Löpfe说。

一个学徒要花9个月时间，才会学会如何制造Alegna浴缸。具体工艺是最高机密。

任务艰巨

Löpfe最初接受的培训是造船业的学徒，专做木制帆船和机动船。但是他很快意识到，这些船的需求在下滑，遂决定寻找更有前景的小众领域。利用亲人、朋友和私人投资方的资金，他在15年前创建了Alegna公司。

“为了造出一个合格的木浴缸，我们试验了十次。第一个成功的原型现在就摆放着我家中，”Löpfe说。

卖掉这些浴缸几乎同样困难，原因有两个。其一是一般人认为木浴缸养护需求会很高。“当木头遇上水时，人们大多会感觉会出问题，”Löpfe说。

第二个挑战是，零售商因为缺乏对相关技术的了解，无法让顾客信服，这使得他们很难卖掉这些浴缸，从而为之设定了很高的利润空间。最终，在成功将产品卖给酒店后，木浴缸的可靠性终于赢得了客户的信赖，这相当于打了免费广告。目前Alegna的客户中，20%是酒店。Alegna同时取消了零售商环节，而是直接将浴缸销售给有意的客户。

这位创始人说，公司开在瑞士，这一点也帮助了公司成长。

“瑞士产品很可靠，这一美誉对我们至关重要。它使得客户仅仅基于我们网站上的图片，就有信心下订单。”

这家公司每年需要80到100个订单，才能得到不错的利润额。而作为一家依赖出口的奢侈品制造商，它面临着诸多风险。在2008年金融危机期间，那些已经支付了浴缸预付款的客户，在订货已经准备好发货的时候，不愿支付余额。Löpfe被迫将完工的浴缸放在仓库，直到一年后市场复苏，余额才最终结清。另一场危机是在2015年，那年瑞士国家银行决定取消瑞郎与欧元的保底汇率，这一决定直接冲击掉了Alegna 20%的利润。

今天，最大的挑战是如何让那些富有的客户抛弃旧习惯。“我不明白为什么我们不能卖掉更多的浴缸，” Löpfe 思索道，“人们认为木浴缸简直太棒了，但是转身就去买了一个普通的白浴缸。”

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