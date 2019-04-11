此内容发布于2019年4月11日 下午12:07

有些瑞士人担心，5G基站天线所产生的电离辐射会对人体健康造成严重危害。 (Keystone)

瑞士规模最大的电信运营商-瑞士电信(Swisscom)日前宣布，截至今年年底，计划全国90%的区域将实现第五代移动通信系统(5G)信号覆盖。



“一旦我们获得新的移动通信频率特许经营权，就会即刻激活5G网络，”瑞士电信首席执行官Urs Schaeppi在本周三(4月10日)向媒体透露。目前，瑞士电信携手瑞典电信设备制造商爱立信(Ericsson)所架设的5G网络已铺设完毕。



瑞士电信拟于今年5月推出首款适配5G技术的智能手机，其中包括华为和三星生产的商用5G智能手机。



与此同时，瑞士沃州和纳沙泰尔州已预备暂缓授权新的5G移动通讯天线的架设部署，以待针对5G天线辐射及安全性的政府报告的最终出炉。



在瑞士，5G是个颇具争议的话题。在有些人看来，它对于经济发展而言可谓不可或缺。而另一部分人则对5G基站天线所产生的电离辐射心怀隐忧。最终结果便是，当前，瑞士各地5G基站架设项目不断招致各种民众请愿、政治干预以及居民抵制。





截至上周，瑞士电信的竞争对手Sunrise所架设的5G网基站，已覆盖全国159个行政区。



相比之前的几代通信系统，第五代无线科技为移动通信提供了更快的数据传输速率：最高达每秒10兆字节的速率(多语)外部链接，足以在几秒钟内下载一部高清电影，比目前的4G技术快了100倍。



Keystone-SDA/jc

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