此内容发布于2018年3月12日 上午9:30 最后更新 - 2018年3月12日 -09:30

瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)在今年年初的一次新闻发布会上露面 (Keystone)

据目前欧洲最大的金融控股集团瑞银集团(UBS)于本周五(3月9日)透露，该行首席执行官2017年大幅涨薪，在2016年1370万瑞朗(约合9124万元人民币)的薪资基础上上调至1420万瑞郎(折合人民币约为9456万元)。



这一消息的发布，正值瑞士对高管薪酬和奖金红利着手进行较以往更为严格的系统审查的“敏感时点”。



总体来看，瑞银集团(德)外部链接由11人组成的高管核心团队在2017年总计将高达1亿瑞郎(折合人民币约为6.66亿元)的年薪收入囊中。而瑞银集团年度薪酬报告中的统计数字显示，该行董事会成员去年的总薪资近1313万瑞郎(约合8744万元人民币)，略低于2016年的1322万瑞朗(约合8804万元人民币)。



瑞士信贷集团(Credit Suisse)



同为瑞士银行业龙头且与瑞银集团素为竞争对手的瑞士信贷集团(多语)外部链接，在2017年曾一度因其政策而遭受重创，备受外界指摘，但所幸风波日益平息，现已基本摆脱窘境。预计瑞信集团将于3月23日对外公布其高管薪资及奖金(多语)外部链接。



瑞信首席执行官提贾尼·蒂亚姆(Tidjane Thiam)曾于2017年11月公开表示，由于瑞士信贷刚刚经历了长达两年的结构重组和成本削减，因此集团内部的高管们不应对2017年大幅涨薪抱有任何期待。不仅如此，面对2016年诸多投资团体集体发声，针对瑞信高管薪资明确表达了不满与反对意见之后，去年，蒂亚姆和执行董事会已就高管奖金红利削减40%达成一致。

瑞士监督审查



2013年的一项瑞士法律修订，明确赋予了股东对上市公司高层管理人员以及董事会成员的薪酬拥有否决权。



尽管如此，根据全球专业咨询服务公司韬睿惠悦(Willis Towers Watson)2017年10月公布的调研结果，瑞士蓝筹公司的首席执行官们就年薪而言在欧洲横向比较上排名傲人，处于领先地位。报告指出，瑞士顶尖公司的总裁年薪，几乎达到了欧洲100强企业首席执行官薪资平均数的两倍。

SDA-ATS/ilj

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