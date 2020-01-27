1月26日北京首都国际机场3号航站楼内戴着口罩的乘客。鉴于目前的情况，中国要求旅行社暂停所有国内外团体旅游业务。

(Keystone / Wu Hong)

九省通衢，89所高校，逾1100万常住居民……武汉，距离瑞士8000多公里以外的中国城市，关于它的报道在数日内铺天盖地般袭来。虽然截至目前，瑞士尚无确诊病例，但如同“蝴蝶效应”，武汉肺炎，瑞士也出现了一系列明显的连锁反应。



药店网站，口罩难求



截至今日(1月27日)早间8点，Coop Vitality、Amavita、Adler、SUN STORE等多家大中型规模瑞士连锁药房网站上均显示，在线订购医用口罩，或显示缺货状态，或需等待1至4周不等。

距中国首次公布武汉以外地区确诊病例-即1月20日后的第三天上午，居住在瑞士卢塞恩的陶丽，出门前往当地药店购买N95型口罩。根据瑞士旅游旅2019年公布的最新数据，她所在的卢塞恩，是2018年度最受中国游客青睐的瑞士旅游目的地。



虽然在全球顶级制药巨擎默沙东瑞士公司从事科研工作的丈夫认为暂时无需担心，但陶丽依然表示“不能掉以轻心”。让她始料未及的是，一天跑了15家实体药店，要么尚未备货，要么已悉数售罄。



据某家药店店员向她透露，当天已有数批亚洲面孔的人来询问是否有口罩现货。数位瑞士店员好奇地问陶女士，中国新型冠状病毒疫情，是否已经到了如此严重的程度。



最终，陶丽以20个一包29.9瑞郎(折合人民币约为215元)的价格，通过网上药店CONRAD订购了3M品牌FFP1系(其过滤率为80%)的口罩 – 虽然并未达到N95型标准(根据欧盟标准，FFP2系口罩可过滤94%的颗粒，与N95型近似)，但她已经很满意了。因为据她当日搜集的比价信息显示，在另一家连锁药店网站上，当天3M品牌FFP2系口罩的售价，为20个一包120.85瑞郎(约合人民币859元)。

而在接下来短短4个小时内，陶丽所购买的同款口罩在CONRAD网店上的发货时间，从她下单时的4天，延长至3周。



昨日(1月26日)，刚刚结束完2020年世界经济论坛第50届年会采访工作的几位中国媒体记者，启程回国前在苏黎世多家药店希望购买口罩，均被告知存货已售空，无功而返。

据瑞士华人在社交媒体分享的信息，苏黎世、卢塞恩、日内瓦实体药房的口罩均销售一空。该消息尚有待证实。



瑞士旅游业受挫



1月25日中国旅行社协会官方发布声明，自今日(1月27日)起，中国已暂停包括出境游在内的所有旅游团队业务及机票加酒店服务。已出行的旅游团队，可按照合同约定继续履行，在密切监控游客健康状况的情况下，完成既定行程。

此举让瑞士多家旅行社措手不及。在瑞士主营中国赴瑞旅行团接待业务长达12年，平均每年接待中国游客约50批次的GSWTravel旅行社社长高生文介绍：“所有(在瑞士的中国旅游)团队几乎是突然立刻停止了业务。包括常年接待中国旅行团的各家旅行社、导游地陪、大巴司机、瑞士本土酒店、纪念品商铺、餐厅、景区在内的业内人士，几乎都感觉今年的旅游业务已经结束了，担心自己的职业生涯或公司业务可能无法继续下去。”

据他介绍：“目前，已预定赴瑞的中国团队游几乎都已取消；预定欧洲游轮行的多数也已取消。”眼下，他正忙于和瑞士多家本地酒店协商，以期退款或免费取消预定。

不仅如此，据同时担任瑞士华人旅游联合会秘书长的高生文透露，鉴于每年初春为瑞士旅游淡季，因此，欧洲联合会各分会此前已启动多项涉及中国合作的招商会、年会等，目前均相应搁置，延期或取消。

高生文的旅行社此前并未购买特定保险，“我不认为其他旅行社有类似投保。”据他了解，瑞士华人旅游联合会下属各旅行社，目前还未找到合适的应对措施，“大家都在评估可能的损失和后果，也做好了最坏的思想准备 – 比如申请失业救济”。

高生文的公司，则可能会申请瑞士政府减税援助。

作为第一线中国旅游团接待人员，他于1月25日购买了口罩，消毒水等物品备在大巴上，“苏黎世、列支敦士登，但凡(中国)游客经过的地方均已脱销，我跑到几乎没有中国游客触及的地方才买到。”

“让我难过的是，已经身处瑞士的中国游客，开始感到被疏远，”高文生说。

据他观察，自上周起，瑞士主要接待中国游客的各家商店店员均“严阵以待”，所有店员都佩戴口罩，“甚至不少店员期盼公司能给他们放假，以避免和中国游客有更多接触”。



中瑞航班，正常往来



自武汉爆发的新型冠状病毒肺炎，传播路径已至亚太地区、北美和欧洲。欧洲境内，除法国于1月24日确诊3例新型冠状病毒肺炎病例，其他国家为数不多的数起疑似病例现已相继排除。



在过去的三周内，日内瓦大学医院虽然从瑞士各地接受了10至100份样本进行检测，但截至目前，瑞士尚无确诊病例。

仍在瑞士出游的中国游客，计划近期前往中国的瑞士居民，能否顺利踏上归途或抵达目的地呢？

据国航瑞士分公司总经理葛晨介绍，除1月已取消少数几趟航班外，自日内瓦国际机场启程直飞北京的国航航班，均正常运行。接下来最近的一趟班机，将于1月30日照常起飞，且这条航线上每周3次往返于日内瓦和北京的国航航班，“近期内暂无变动”。

日内瓦国际机场新闻发言人Madeleine Von Holzen在上周五(1月24日)接受瑞士资讯swissinfo.ch邮件采访时介绍，截至当天，瑞士各大机场均未针对来自中国的新型冠状病毒采取任何具体措施，而且瑞士没有直达武汉的航班。

Holzen女士强调，日内瓦国际机场确实存在一套适用于机场情势恶化情况下总体统筹的应急方案。“事实上，目前的情势还无须激活应急方案或采取特定措施。”

但她也友情提示计划飞往中国或自中国返瑞的乘客，参考日内瓦国际机场发布的最新动态，以及瑞士联邦卫生局(FOPH)提供的疫情即时信息。







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