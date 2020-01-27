1月26日北京首都國際機場3號航站樓內戴著口罩的乘客。鑑於目前的情況，中國要求旅行社暫停所有國內外團體旅遊業務。

(Keystone / Wu Hong)

九省通衢，89所高校，逾1100萬常住居民……武漢，距離瑞士8000多公里以外的中國城市，關於它的報導在數日內鋪天蓋地般襲來。雖然截至目前，瑞士尚無確診病例，但如同“蝴蝶效應”，武漢肺炎，瑞士也出現了一系列明顯的連鎖反應。



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藥局網站，口罩難求

截至今日(1月27日)早間8點，Coop Vitality、Amavita、Adler、SUN STORE等多家大中型規模瑞士連鎖藥房網站上均顯示，線上訂購醫用口罩，或顯示缺貨狀態，或需等待1至4週不等。



距中國首次公佈武漢以外地區確診病例-即1月20日後的第三天上午，居住在瑞士琉森的陶麗，出門前往當地藥店購買N95型口罩。根據瑞士旅遊旅2019年公佈的最新數據，她所在的琉森，是2018年度最受中國遊客青睞的瑞士旅遊目的地。



雖然在全球頂級製藥巨擎默沙東瑞士公司從事科研工作的丈夫認為暫時無需擔心，但陶麗依然表示“不能掉以輕心”。讓她始料未及的是，一天跑了15家實體藥店，要麼尚未備貨，要麼已悉數售罄。



據某家藥店店員向她透露，當天已有數批亞洲面孔的人來詢問是否有口罩現貨。數位瑞士店員好奇地問陶女士，中國新型冠狀病毒疫情，是否已經到了如此嚴重的程度。



最終，陶麗以20個一包29.9瑞郎(折合美金約為30,84元)的價格，通過網上藥店CONRAD訂購了3M品牌FFP1系(其過濾率為80%)的口罩– 雖然並未達到N95型標準(根據歐盟標準，FFP2系口罩可過濾94%的顆粒，與N95型近似)，但她已經很滿意了。因為據她當日蒐集的比價資訊顯示，在另一家連鎖藥店網站上，當天3M品牌FFP2系口罩的售價，為20個一包120.85瑞郎(約合人民幣859元)。



而在接下來短短4個小時內，陶麗所購買的同款口罩在CONRAD網店上的發貨時間，從她下單時的4天，延長至3週。



昨日(1月26日)，剛剛結束完2020年世界經濟論壇第50屆年會採訪工作的幾位中國媒體記者，啟程回國前在蘇黎世多家藥店希望購買口罩，均被告知存貨已售空，無功而返。



據瑞士華人在社交媒體分享的資訊，蘇黎世、琉森、日內瓦實體藥房的口罩均銷售一空。該消息尚有待證實。



瑞士旅遊業受挫

1月25日中國旅行社協會官方發布聲明，自今日(1月27日)起，中國已暫停包括出境遊在內的所有旅遊團隊業務及機票加酒店服務。已出行的旅遊團隊，可按照合同約定繼續履行，在密切監控遊客健康狀況的情況下，完成既定行程。



此舉讓瑞士多家旅行社措手不及。在瑞士主營中國赴瑞旅行團接待業務長達12年，平均每年接待中國遊客約50批次的GSWTravel旅行社社長高生文介紹：“所有(在瑞士的中國旅遊)團隊幾乎是突然立刻停止了業務。包括常年接待中國旅行團的各家旅行社、導遊地陪、大巴司機、瑞士本土酒店、紀念品商舖、餐廳、景區在內的業內人士，幾乎都感覺今年的旅遊業務已經結束了，擔心自己的職業生涯或公司業務可能無法繼續下去。”



據他介紹：“目前，已預定赴瑞的中國團隊遊幾乎都已取消；預定歐洲遊輪行的多數也已取消。”眼下，他正忙於和瑞士多家本地酒店協商，以期退款或免費取消預定。



不僅如此，據同時擔任瑞士華人旅遊聯合會秘書長的高生文透露，鑑於每年初春為瑞士旅遊淡季，因此，歐洲聯合會各分會此前已啟動多項涉及中國合作的招商會、年會等，目前均相應擱置，延期或取消。



高生文的旅行社此前並未購買特定保險，“我不認為其他旅行社有類似投保。”據他了解，瑞士華人旅遊聯合會下屬各旅行社，目前還未找到合適的應對措施，“大家都在評估可能的損失和後果，也做好了最壞的思想準備– 比如申請失業救濟”。



高生文的公司，則可能會申請瑞士政府減稅援助。



作為第一線中國旅遊團接待人員，他於1月25日購買了口罩，消毒水等物品備在大巴上，“蘇黎世、列支敦士登，但凡(中國)遊客經過的地方均已售完，我跑到幾乎沒有中國遊客觸及的地方才買到。”



“讓我難過的是，已經身處瑞士的中國遊客，開始感到被疏遠，”高文生說。



據他觀察，自上週起，瑞士主要接待中國遊客的各家商店店員均“嚴陣以待”，所有店員都佩戴口罩，“甚至不少店員期盼公司能給他們放假，以避免和中國遊客有更多接觸”。



中瑞航班，正常往來

自武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎，傳播路徑已至亞太地區、北美和歐洲。歐洲境內，除法國於1月24日確診3例新型冠狀病毒肺炎病例，其他國家為數不多的數起疑似病例現已相繼排除。



在過去的三週內，日內瓦大學醫院雖然從瑞士各地接受了10至100份樣本進行檢測，但截至目前，瑞士尚無確診病例。

中國病毒 瑞士發現兩例疑似冠狀病毒感染病例 隨著瑞士加強對病例上報的規範，已有兩名疑似感染冠狀病毒的患者被有關部門送入蘇黎世醫院隔離。 此内容发布于2020年1月27日 上午10:35

​​​​​​​仍在瑞士出遊的中國遊客，計劃近期前往中國的瑞士居民，能否順利踏上歸途或抵達目的地呢？



據國航瑞士分公司總經理葛晨介紹，除1月已取消少數幾趟航班外，自日內瓦國際機場啟程直飛北京的國航航班，均正常運行。接下來最近的一趟班機，將於1月30日照常起飛，且這條航線上每週3次往返於日內瓦和北京的國航航班，“近期內暫無變動”。



日內瓦國際機場新聞發言人Madeleine Von Holzen在上週五(1月24日)接受瑞士資訊swissinfo.ch郵件採訪時介紹，截至當天，瑞士各大機場均未針對來自中國的新型冠狀病毒採取任何具體措施，而且瑞士沒有直達武漢的航班。



Holzen女士強調，日內瓦國際機場確實存在一套適用於機場情勢惡化情況下總體統籌的應急方案。 “事實上，目前的情勢還無須激活應急方案或採取特定措施。”



但她也友情提示計劃飛往中國或自中國返瑞的乘客，參考日內瓦國際機場發布的最新動態，以及瑞士聯邦衛生局(FOPH)提供的疫情即時資訊。





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