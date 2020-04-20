瑞士超市Migros的货架，面粉最抢手。 (Keystone / Urs Flueeler)

危机来了，瑞士人也会囤货，这次退烧药扑热息痛成为瑞士人哄抢的目标，以至于政府不得不出面限购。而实际上瑞士人应该是有备无患的：政府一向呼吁国民做好紧急储备。



第一次世界大战暴发的时候，瑞士人抢空了商店，一个星期之内罐头、大米和咖啡的货架被抢购一空，政府不得不实行定量配给制。



战争时期只要商店有货，人们都会或多或少地多屯一些，以备不时之需。



当第二次世界大战暴发时，又出现同样的情况。当时的大学生们到处贴海报，上面写着：“囤货是卖国行为！”尽管这次的哄抢比一战时已经轻微得多，因为有了前车之鉴，之前已经有了定量购买规定。



紧急储备是女性公民的义务



1945年以后，瑞士政府不想再看到这种危机初期的疯抢囤货现象，新成立的民防团体开始启发国民养成准备应急储备的习惯，为人们列出了应有的基本储备货物清单：2公斤糖、2公斤米、1升油和1公斤脂肪，在此基础上还可以补充一些面食、面粉、罐头及其他。应急储备应该足够两个月消耗。



到了冷战时期，应急储备则是为了预防核战，瑞士的电影院、展览馆、展销会上都是做好救急储备的宣传海报。家政教师更是对女学生们谆谆教诲应急储备是何等至关重要。冷战就是这样随着紧急储备观念走进了瑞士的千家万户。



瑞士历史学家Sibylle Marti研究的课题就是紧急储备，她说：“宣传应急储备的目的在于，让人们在日常生活中感受到冷战威胁的存在，是一种形式的精神卫国，在某种程度上加强了瑞士的民族认同感、国家规范和价值观。



那个时期，没有投票权和军役义务的瑞士女性，被赋予承担做好救急储备的职责，1960年的一个宣传册上这样写着：“士兵的任务是扛起枪杆，而家庭里的女性的任务则是做好紧急储备。”

瑞士女性被赋予做好家庭紧急储备的职责。 (Schweizer Institut für Hauswirtschaft, 1960)

紧急储备宣传活动虽然使用的是传统画面-但是负责宣传的官员们却动用了当时最先进的广告手法。1957年他们发起了一个诗歌竞赛，征募歌颂紧急储备的诗歌，引来上万投稿。



“上世纪60年代，美国生活方式进入瑞士，女性因而获得了消费、休闲和工作的空间，”历史学家Marti说：“女性甩掉了传统形象-关于紧急储备的宣传也变了样：储备不再只为了战争时的不时之需，而成为一种现代生活方式，成为女性在日常生活中的一种应急帮助。”



历史的变迁似乎并未影响到紧急储备在瑞士人概念中的重要性，到了1988年的冷战结束时期，瑞士联邦还在电视新闻中呼吁提倡保持做好救急储备的传统。



2001年之后，瑞士政府依然在强调紧急储备的意义，它没有变成“古董”。如今大力宣传紧急储备的时代已经一去不返，但在家政教学和联邦网站(Netz外部链接)上，依然会被屡屡提及。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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