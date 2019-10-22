此内容发布于2019年10月22日 下午1:20

2010年4月，小熊乌尔斯(Urs)和伯尔尼娜(Berna)在伯尔尼熊公园内的视野更加开阔 (Keystone)

瑞士首都两只明星伯尔尼熊很快将拥有更多的浪漫空间，如果一切顺利，他们将繁育后代。

市政府和动物园代表10月17日宣布，阿勒河畔的熊公园(多语)外部链接将根据原计划扩展至8400平方米。此前出于成本考虑，公园的建设面积被缩减至6500平方米，大约相当于一个足球场的大小。10月19日，公园举行了10周年庆祝活动。

2009年10月25日，伯尔尼熊公园的棕熊比约克(Björk)和游客互相对望 (Keystone)

同样在10月17日，位于阿勒河上游的伯尔尼动物园(Dählhölzli 多语)外部链接表示，在先前的尝试部分失败后，它想再次开展熊的繁育工作。此外，在Gantrisch自然公园(德、法)外部链接中，将开辟七个足球场大小的区域专门用于养熊。目前尚无设施成本估算。

该动物公园的负责人伯恩德·希尔德格(Bernd Schildger)表示，需要许多设施来保障熊的繁育工作，并使其更亲近人类。

如今，熊公园里生活着三只熊：公熊芬恩(Finn已绝育)，母熊比约克(Björk)和它们的女儿乌尔斯娜(Ursina)。另一只幼熊伯尔尼娜(Berna)因与母亲发生冲突而被转移到另一家动物园。

2013年6月，乌尔斯娜(左)和芬恩在伯尔尼熊公园嬉戏 (Keystone)

俄罗斯前总统德米特里·梅德韦杰夫(Dimitri Medvedev)曾赠与伯尔尼米沙(Misha)和玛莎(Masha)两只熊，2014年伯尔尼尝试让它们繁殖后代，但却以灾难告终(英)外部链接。雄性灰熊米沙将一个儿子粗暴扔出，杀死了小熊，让游客震惊不已。几天后他另一个儿子也夭折了，引发了一场关于圈养熊的激烈辩论。



有时可能过犹不及：2011年8月，伯尔尼熊公园中的乌尔斯娜(前)和伯尔尼娜 (Keystone)



Keystone-SDA/ds

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