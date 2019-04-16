雖然消防員們經奮力撲救，最終設法保住了橋身中央八角型水塔，但這座水塔實際上已經不能儲水了。 (Ruth Tischler / Keystone)

對瑞士人而言，頃刻間吞噬巴黎聖母院的毒燎虐焰似曾相識，不禁讓人追憶起昔日在熊熊烈焰中幾近焚燒殆盡的琉森地標性景觀 - 木製卡佩爾廊橋。而現如今，面對令人唏噓的殘垣斷壁，巴黎人該何去何從？



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1993年8月18日，琉森市民一早睡眼惺忪自夢中醒來，震驚地發現他們奉為至寶的木製卡佩爾廊橋（亦被稱為“教堂橋”，禮拜堂/教堂橋）外部链接，一夜之間竟只剩下一副火燼灰冷，焦煙瀰漫的殘骸。雖然消防員們經奮力撲救，最終設法保住了橋身中央八角型水塔，但這座可追溯至14世紀，橫跨羅伊斯河（羅伊斯河）的廊橋，足有三分之二的橋體在大火中瞬息化為灰燼。



盧塞恩當地建築師爾格Rehsteiner慨嘆道：“一處家園和身份認同不可或缺的部分，一座必不可少的城市地標，就這麼一夕崩塌，消失殆盡”他堅信，即刻啟動災後重建相當重要，因為“重建能讓當地人重振旗鼓，克服火災悲劇帶來的重創與傷痛”。



安德烈亞斯Hindemann也對此表示贊同。目前，他司職巴塞爾大教堂修繕工程首席建築師，而這座飽經滄桑，源遠流長的教堂今年恰逢1000週年紀念。“他們（法國人）理應重建巴黎聖母院大教堂;毋庸置疑，它是法國歷史和國際重要性的一部分“。



反觀琉森卡佩爾廊橋，彼時的重建修葺相對巴黎聖母院大教堂來說顯然要簡單得多，僅耗時10個月便再現舊日輝煌，向公眾開放。



“得益於定期維護保養，這座廊橋的細節都保留有翔實的記錄，因此，木製橋體的修復重建工作進行得井井有條。不過，雖然已歷經數十載，但在那場火災中被焚毀的昔日橋身上繪自17世紀的多幅藝術品，修復始終是巨大的挑戰 - 即便是今天，依然如此，“Rehsteiner提及的，是鐫刻繪製在橋椽上的一系列裝飾性繪畫。



導致卡佩爾廊橋險些毀於一旦的火災，確切原因至今未明。不過按照官方說法，駛過橋下的一艘船不幸著火，而始作俑者很可能是一根被無意間丟棄的香煙。



巴塞爾VS巴黎

反觀巴塞爾，Hindemann帶領他的團隊現已籌劃悉數對當地人稱作巴塞爾明斯特大教堂(Basler Münster)的巴塞爾大教堂裡每塊石頭進行詳盡的歸檔記錄。這座大教堂曾於1356年10月的地震中得以倖存，而那場突如其來的地震摧毀了教堂的五座尖塔，拱頂以及唱經樓，所幸這些坍塌的部分皆在中世紀時期一一得以重建。







巴塞爾大教堂今年已擁有1000年歷史 (Keystone)

Hindemann指出，就建築角度而言，巴塞爾大教堂比巴黎聖母院大教堂“更顯適中”因為後者規模要龐大得多。他表示，對巴黎聖母院大教堂來說，重建的第一步，勢必是確定支撐結構的受損程度，是否依然完好無缺。



“這是完全可行的，然而面臨的最大挑戰是賦予巴黎聖母院大教堂以新的生命和活力，重拾往日魅力。因為根據瑞士經驗，當我們必須要修復，取代巴塞爾大教堂裡中世紀舊物時，總是舉步維艱。複製的“山寨品”永遠也不等於'原裝貨'“。





LU fire Lucerne Chapel Bridge

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