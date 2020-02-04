美国女作家帕特里西亚・海史密斯在瑞士提契诺州的小村庄泰尼亚度过了生命中最后13年。

(© Rene Burri/magnum Photos)

著作等身的美国女作家帕特里西亚・海史密斯(Patricia Highsmith)，在瑞士意大利语区提契诺州的小村庄泰尼亚(Tegna)度过了生命中最后13年的桑榆暮景。令人叹惋的是，在此期间，她的创作仿佛在村落阡陌间干涸枯竭，13年仅创作出一部作品。

海史密斯出生于美国德克萨斯州沃斯堡，并曾在纽约学习。上个世纪50年代，她在欧洲境内几经辗转迁居，过着一种“游牧式”的生活。“每当我极度想家、饱受思乡之苦，但还不至于迫切到花上几百美元回美国时，我就会选择启程去瑞士……啊，那甘美甜醇的A级牛奶！甚至旅馆房间盥洗室的洗脸池上，还搁着一块免费的肥皂！”

自1982年起，海史密斯便始终生活在瑞士，直至1995年在洛加诺(Locarno)溘然离世。在辞世前，她把自己的遗作和文稿留给了位于首都伯尔尼的瑞士文学档案馆(Swiss Literary Archives)。

海史密斯最为人熟知的作品，当属以冷面杀手汤姆·瑞普利(Tom Ripley)为主人公的多部小说，以及女同性恋题材的爱情故事-卡罗尔(Carol，原著为《盐的代价》)。她的作品以及多部惊悚小说，已相继由包括“悬疑大师”之称的阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)和文·温德斯(Wim Wenders)在内的多位知名导演改编为电影，并由此登上大荧幕。而据欧洲最大的纯文学独立出版商第欧根尼出版社(Diogenes Verlag)透露，由其出版于1957年的作品改编的电影《深水》(Deep Water)，目前正处于拍摄进程中，该片由知名影星本·阿弗莱克(Ben Affleck)主演。

海史密斯生前藏起来的56本笔记簿(共计8000页)，最终由于她的责任编辑Anna von Planta和当时的出版商Daniel Keel在其位于瑞士南部提契诺寓所中的床单被褥和毛巾间翻找出来。这些配以海史密斯手绘图画和水彩画的笔记簿，将会在她诞辰100周年之际出版发行。

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