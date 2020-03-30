上世纪60年代巴塞尔号(MS Basilea)水手用super8摄影机拍摄的镜头。除了船上平淡无奇的日常工作之外，水手们还可以见证一些著名的历史时刻，例如中国文化大革命期间的阅兵式，以及在今天的厄立特里亚，埃塞俄比亚已故皇帝海尔·塞拉西一世登上马萨瓦港的俄罗斯军舰。

(Johann Jacobs Museum)

“太空：最后的疆界“。旧版《星际迷航》系列电影中的开场白也适用于瑞士这类内陆山地国家的商船队。大海、地平线、 自由、恐惧、希望、迁徙和贸易。

苏黎世的约翰·雅各布斯博物馆(Johann Jacobs Museum)通过名为”一艘不会来的船“ 的展览，让观众融入瑞士海上商船队的故事之中，探索海洋方面最紧迫的当代问题。



活跃的商船队可能听起来与瑞士这样的内陆国家格格不入，但瑞士一直以其航海船队而自豪。瑞士水手在上世纪60年代拍摄的影片重见天日，为苏黎世的一次展览提供了关键素材，该展览探索了海洋方面最紧迫的当代问题。



上世纪50年代后期，恩斯特·克里斯汀格(Ernst Christinger)离开瑞士阿兹穆斯村(Azmoos)成为水手时，才刚刚达到法定年龄。海洋的广阔和对自由的向往是他最初的追求。



在接下来的15年中，他在巴塞尔号(MS Basilea)上巡游世界各国，巴塞尔号是一艘悬挂着瑞士国旗的商船。



短暂停靠香港时，恩斯特和水手同事购买了一些价格非常便宜的super8摄影机，并开始拍摄他们的航海活动。恩斯特去世后，他的儿子达米安(Damian)发现了许多家父的航海纪念品：明信片、照片、文件和拍摄的影片。

达米安·克里斯汀格扫描这些材料时，心中涌现许多情感和念想，渐渐了解他出生之前父亲的生活。



瑞士是个内陆国家，却有着商船队，这听起来似乎很矛盾。作为策展人的达米安(Damian)也意识到这些资料有助于深入挖掘一段鲜为人知的瑞士历史。



于是他与约翰·雅各布斯博物馆馆长罗杰·伯格(Roger Buergel)和研究员贝蒂娜·舒勒(Bettina Schuler)合作，扩大材料的收集范围，逐渐演变为展览“一艘不会来的船”。 他们在这个苏黎世博物馆探索与海洋方面最重要的当代问题。



这个项目的负责人经验丰富。罗杰·伯格(Roger Buergel)是博物馆的艺术总监，他对当时的苏黎世咖啡博物馆进行了改造，通过融合艺术、科学和社会研究，将其打造成一个致力于探索贸易路线和全球问题的实验平台。

逃离瑞士社会的方法



恩斯特的儿子达米安表示，对于父亲这样不甘安逸的年轻人而言，这艘商船代表着想象与希望。在他家乡和山区僵化的社会生活中，他们的职业和个人发展前景有限，他们在海上却能过上一种更加自由的生活。



但是这次展览并不是简单地回顾历史。它并不在乎官方口径的叙事方式。此外，这些原始资料，外加阿德南·索夫蒂奇(AdnanSoftić)和瑞士-巴西二人组Dias和Riedweg(多语)等当代艺术家精心策划的艺术品和影像展，凸显出瑞士在过去几个世纪的西方殖民探险过程中作为贸易大国的重要性。



瑞士公司、金融家和贸易商曾经全身心投入美洲的奴隶贸易，但他们参与的贸易生意不限于此。尽管保持政治中立，瑞士企业家还是从19世纪殖民大国开辟的商机中获得了巨额利润，积累的资本至今仍使这个小小的阿尔卑斯山区国家成为全球经济的主要参与者之一，并且是内陆国中航海船队最多的国家。



约翰·雅各布斯方法



小时候，达米安·克里斯汀格(Damian Christinger)只见父亲哭过一次，当时他们到希腊的海滩度假，他父亲在长时间离开大海后，再次见到广袤的海洋，宣称大海是他的“永恒的爱”。



2017年第十二届德国卡塞尔文献展(英)的前艺术总监罗杰·伯格(Roger Buergel)，并未将克里斯汀格(Christina)发掘的镜头仅仅用来煽情地展现历史事迹，而是将其用作探索更广泛问题的工具。



策展人希望将恩斯特体验海洋的浪漫怀旧与有着痛苦海上经历的数百万人进行对比，这些人可能是移民，也可能是其他人，他们在海上身陷险境，只能听天由命。

展览讲述着数百万难民远渡重洋，逃离家园故国的谋杀、掠夺或穷困，寻找陌生的避难所；以及印度和巴基斯坦港口的大型拆船厂的工人，他们冒着很大的个人风险拆卸船只，回收废旧金属。

展览标题并未把即将到来的船比作希望的象征。 相反，伯格(Buergel)宣布该展览旨在表明 “航海结果的不确定性，结果不确定并不意味着必然会出现灾难性的后果”。



展览之外



博物馆还举办了许多展览同期活动，包括一系列公开演讲。



这些演讲探讨与海洋相关的人类想象。人类丰富的想像力催生出了各种海怪、修辞和隐喻，来表达对于大海的敬畏和恐惧。艺术家通过图式设计讲述隐藏在图表和符号中的真实故事。



意大利摄影师兼电影制片人阿明·林克(Armin Linke)的作品旨在反映严肃问题往往看似无聊与平淡，例如制定国际海洋法时，律师和立法者就面临一个问题：海洋本身以及任何其他非人类实体是否也可以有法律代表。此外他的作品还探讨了与深海采矿有关的法律、生态和经济问题。



意大利佛罗伦萨艺术史研究所的高级研究员汉娜·巴德(Hannah Baader)表示，在艺术描绘中，人类在广袤海洋面前的渺小和微弱是许多移民主题的艺术品不断探索的当代困境。



由于冠状病毒危机，这个展览和计划中的公开演讲已全部取消，直至另行通知。展览原定于5月闭馆，但是约翰·雅各布斯博物馆也许会对展览进行延期。







瑞士资讯swissinfo.ch

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