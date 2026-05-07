FBI贪腐调查引质疑 民主党国会议员批川普政府政治报复

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦调查局（FBI）今天突袭搜查维吉尼亚州民主党重量级州参议员鲁卡斯的办公室与相关事业，作为贪腐调查的一环；民主党人批评此举带有政治动机。

福斯新闻（Fox News）与「纽约时报」（The New York Times）报导，维吉尼亚州议会资深成员鲁卡斯（Louise Lucas）共同经营的一家合法大麻专卖店是此次调查的目标。

针对此次搜查行动，FBI表示，探员在维吉尼亚州朴茨茅斯（Portsmouth）执行「法院授权的联邦搜索令」，属于正在进行调查的一部分，但拒绝透露相关细节。

鲁卡斯今晚在社群平台X发文表示，FBI的行动「远不只是针对一名州参议员，而是关乎权力，以及谁有权代表人民行使权力」。

她补充说：「我们所见的情况，完全符合这届政府一贯模式：一旦受到挑战，就会试图恐吓并压制那些敢于对抗他们的声音。」

鲁卡斯最近在推动重新划分维吉尼亚州国会选区的行动中扮演重要角色，此举可能有助民主党在联邦众议院增加4个席位。

美国民主、共和两党如今正就11月期中选举前的选区重划展开全国性角力，这波行动最早由德州共和党人在美国总统川普敦促下于去年发起。

纽时指出，这起贪腐调查始于拜登执政时期，但维吉尼亚州民主党联邦众议员史考特（Bobby Scott）质疑，今天的搜查行动是否带有政治动机。

史考特在声明中表示：「在调查完整事实尚未明朗前，也不能忽视FBI此次展开突袭行动，正值川普政府屡遭质疑滥用司法部打击其认定的政治对手。」

史考特提到，经常公开批评川普的前FBI局长柯米（James Comey）近日因涉嫌威胁川普性命遭起诉；此外，当局也曾试图对另一名川普政敌、纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）提出指控，但未成功。

自川普重返白宫以来，已对其认定的敌对人士采取多项惩罚措施，包括撤换被他视为不忠诚的政府官员、针对过去参与调查其案件的律师事务所，以及删减或威胁取消多所大学的联邦补助。（编译：刘文瑜）