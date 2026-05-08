FIFA门票太贵 川普：不愿花上千美元看美队分组赛

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（法新社华盛顿7日电） 国际足球总会（FIFA）最近因为票价过高而饱受压力，美国总统川普在今天刊出的访问中表示，世界杯足球赛美国队第一场分组赛，他才不会花1000美元买门票去看。

川普在接受「纽约邮报」（The New York Post）采访时说：「我之前不知道这个数字。」

身为亿万富豪的川普（Donald Trump）表示：「我当然想去现场看，但老实说，我也不会花这么多钱。」

世界杯足球赛即将于6月开踢。美国国会议员及国际球迷团体对昂贵票价结构提出强烈批评；球迷团体「欧洲足球支持者协会」（Football Supporters Europe）更怒指这是「严重背叛」。

川普似关心低收入美国人负担不起世足赛的门票；这群人是川普的重要选民。

他说：「如果纽约皇后区（Queens）、布鲁克林（Brooklyn）民众和所有川普的粉丝都没办法去看比赛，那我会感到失望，但你知道（美国主办世足赛）这也是一个惊人的成就。」 他强调自己在第一任期内，为美国成功争取到世界杯主办权。

川普又道：「我希望我的粉丝们都能进场看比赛。」

FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）与川普私交甚笃，他5日表示，美国法律允许球赛门票可高于定价转售，FIFA遵守这项规定。

英凡提诺指出，在2026年世界杯，FIFA共收到超过5亿份门票申购，相较之下，2018年与2022年两届合计不到5000万份。

英凡提诺又说，阶段分组比赛的门票有25％都低于300美元。

球迷团体则对今夏美国世足赛与2022年卡达（Qatar）主办下的门票定价，做一对比。

2022年决赛时，最贵的门票面值1600美元，而今年则高达约1万1000美元。（编译：纪锦玲）