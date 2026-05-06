G7贸易部长批稀土出口管制 剑指中国经济胁迫

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎6日电） 七大工业国集团（G7）贸易部长今天批评某些国家以「经济胁迫」的手段，对出口实施管制，特别是对关键矿产的限制。法新社报导，这项批评明显剑指中国。

G7贸易部长在法国举行两天会议之后发表声明，虽未直接点名中国，但明确是针对北京的严格管制稀土出口。

部长们在声明中表示：「我们严正关切经济胁迫行为，包括透过出口限制来施加威胁，这可能导致供应链中断，特别是对关键矿产，其结果将进一步破坏经济安全与韧性。」

中国的稀土产业在全球占有主导地位；稀土是各领域产品不可获缺的原料，从消费性电子产品到国防设备等。

中国控管稀土出口，引发全球供应链振荡，北京去年10月巧妙地运用此一影响力，与华府达成协议，才暂停双方激烈的贸易战。

尽管中国已恢复稀土出口，但在审批过程与移转供应上，仍令许多外国企业伤透脑筋。

G7部长矢言将与伙伴们合作，不但要减少对稀土的依赖，还要让「企图将经济依存当作武器的行为」无法得逞。

部长们又说：「我们希望遏止经济胁迫，并在必要时采取行动。」

美国总统川普（Donald Trump）与中国国家主席习近平预计下周于北京举行峰会，稀土供应问题将成为重要议题之一。（编译：纪锦玲）