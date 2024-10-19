G7防长会议将登场 中东冲突、俄乌战争成焦点

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（法新社那不勒斯19日电） 在中东局势危险升级、乌克兰将面临另一场冬季战斗而压力与日俱增的背景下，七大工业国集团（G7）国防首长今天将在义大利南部城市那不勒斯（Naples）召开会议。

目前担任G7轮值主席国的义大利筹办了第一场以国防为主题的部长级会议，会议地点在义大利南部城市那不勒斯，北大西洋公约组织（NATO）的一座基地也位于这座城市。

义大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）在布鲁塞尔告诉媒体，他亲自要求召开这场会议，因为国际社会正面临许多冲突。

克罗塞托说：「世界7大经济体召开会议讨论观光、文化到能源等所有议题之际，却未能在我们所置身的这样一个历史性时刻就国防议题召开会议，令人感到不可置信。」

克罗塞托表示，这场为期一天的会议将给予「充分空间」讨论不断升级的中东冲突，除此之外，议程还包括俄乌战争、非洲的发展以及亚太地区安全。

会议召开的前两天，以色列宣布巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）首领辛瓦（Yahya Sinwar）遭以军击毙。辛瓦策划发动去年10月7日对以色列的袭击，随之引发加萨（Gaza）战争。

G7防长也将关注乌克兰。乌克兰面临第3个冬季战事、东部战场失利；若美国前总统川普在11月5日的总统大选胜选入主白宫，乌克兰还可能面临美国减少军援。