Grok生成性AI深伪图 欧盟调查马斯克旗下X平台

afp_tickers

（法新社布鲁塞尔26日电） 欧盟今天调查马斯克（Elon Musk）拥有的X社群平台，聚焦其AI聊天机器人Grok生成女性及未成年人遭性化处理的深伪影像，这是国际社会近期反击这项工具的最新行动。

Grok近期爆发争议，原因是外界发现用户仅需输入简单文字指令，例如「让她穿上比基尼」或「脱掉她的衣服」，就能将女性与儿童的影像加以性化。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「在欧洲，我们绝不容忍这种不可思议的行为，例如对女性与儿童进行数位脱衣。」

她在给法新社的声明中说：「很简单，我们不会把同意权与儿童保护交给科技公司胡作非为、牟取利益。非法影像造成的伤害极其真实。」

欧盟科技事务主管维尔库南（Henna Virkkunen）则说，这次调查将「厘清X平台是否已履行欧盟数位服务法（DSA）所要求的法律义务」。数位服务法是用以规范网路巨头。

她强调，欧盟女性与儿童的权益，不能成为X平台服务带来的「附带损害」。

布鲁塞尔方面表示，当局正调查X是否妥善控管「在欧盟范围内传播非法内容所带来的风险，例如遭变造的露骨性影像，包括可能构成儿少性虐待的内容」。

非营利监督机构「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate, CCDH）日前发布研究指出，Grok在11日内生成约300万张女性及儿童遭性化处理的影像。

作为这次新调查的一部分，欧盟表示正扩大对X平台现有的调查，目的是打击非法内容和讯息操弄的扩散。