ICE突袭加州农场查非法移民 1名工人伤重不治

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（法新社美国卡马里奥11日电） 美国移民暨海关执法局（ICE）探员突袭加州南部两座城市的合法大麻农场，逮捕了200名无证移民，并与抗议者发生冲突。一名农场工人在查缉行动中受伤，今天不治身亡。

美国总统川普称那些对移民暨海关执法局探员发动攻击的示威者是「败类」，并说应该逮捕他们。

另外，1名地区法官下令禁止联邦探员在洛杉矶进行「流动巡逻」，因为这些探员在没有合理怀疑的情况下拘留疑似无证移民，并剥夺他们的正当法律程序权利。

地区法官弗林朋（Maame Ewusi-Mensah Frimpong）下令终止这些逮捕行动，她表示这些逮捕「纯粹是基于种族因素」，例如某人是否讲西班牙语、讲英语时带口音，或是因为其工作地点而成为目标，并下令立即停止这些行动。

劳工组织「联合农场工人」（United Farm Workers）今天在社群媒体平台X贴文表示，这名工人「在昨天的移民局执法行动中受伤，最终伤重不治」。

美国国土安全部（DHS）发言人麦劳夫林（Tricia McLaughlin）说，死亡的男子生前从未被拘留。

麦劳夫林说：「尽管执法人员当时并未追捕他，但他爬上一间温室的屋顶，结果从10公尺高处坠落。（海关暨边境保护局）立即呼叫救护直升机赶往现场，尽快将他送医急救。」

国土安全部说，在昨天突袭搜查卡平特里亚（Carpinteria）和卡马里奥（Camarillo）的大麻种植场时，共逮捕了200名无证移民，并救出10名儿童，使他们免于「潜在的剥削、强迫劳动与人口贩运」。