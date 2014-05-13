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沙利度胺(Thalidomide)最初的作用是镇静剂，后来被用于缓解孕吐反应，却让成千上万的孕妇及其子女受到严重的伤害，这是个全球性的药物丑闻，瑞士也未能幸免。(SRF，瑞士资讯swissinfo.ch) ...
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作为19世纪末的女性艺术家，Martha Stettler可谓披荆斩棘闯出了一条事业之路。尽管她才华横溢，又拥有家人的全力支持，但是她必须不懈奋争才得以在艺术史上留名。目前，伯尔尼美术馆正在举办Martha Stettler作品回顾展。一起去重温艺术家的故事和才华。 ...
瑞士电视台的《真言》栏目("True Talk")邀请的嘉宾均为那些与世俗偏见不懈抗争、且敢于走到聚光灯下吐露真言的人。面对摄像镜头，他们会直抒胸臆，坦然直面其他人不敢当着他们的面询问质疑的问题。(瑞士电视台SRF，瑞士资讯swissinfo.ch) ...
从2009年开始，瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)拥有了一支自己的警察队伍。摄影师Didier Ruef跟随这支特殊的警员分队在瑞士意大利语州提契诺执行了一天任务。 ...
(Marguerite Meyer，瑞士资讯swissinfo.ch)
Empa"NEST"项目的革新主管Enrico Marchesi解释都市开采的概念并举例说明。
“第一次听到用牛奶做的汽水时，我嘴巴张了好大，因为无论从口感和还是色泽上，都丝毫察觉不出它与牛奶的姻缘，倒更像是气泡香槟与苹果汁的结合。后来才知道这款男女老幼、一年四季、各种场合都能见到的饮料是瑞士的国饮。”徐莺说。 ...
罗杰·韦伯(Roger Weber)虽为匠人，想象力却并不贫乏，简直堪称天马行空、不拘一格的艺术家。这位训练有素、技艺精湛的金匠，已然将自己原汁原味的正品设计提升成为一门艺术。从动物形态的珠宝首饰到诸如名为“Klara the ...
瑞士每年发起数次全民投票，所针对的议题包罗万象。有时候会遇到非常令人费解的议案，这时候专家就会出来讲解，但是往往这些专业的阐释会令人一头雾水，有时候还带有政治倾向，国民经济博士生Fabio Canetg想到了一个好办法。 ...
1918年5月19日，瑞士画家费迪南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)在自己日内瓦的寓所离世。100年后的5月，全国多个展览不约而同地纪念这位风格独到的、瑞士艺术家中的大家。 ...
作为瑞士最闻名遐迩的航空救援勤务队之一，策尔马特航空公司(Air Zermatt)，今年迎来了标志着长达半个世纪奋斗与辉煌的50华诞。 ...
罗曼·西格纳(Roman ...
Gaétan Girardin的妈妈患有精神类疾病。对他而言，支持小组会有所帮助。
Giulia Brändli讲述了她照顾身患癌症的母亲的经历。
每年5月，当瑞士高山草场、牧场、森林和草坪上的积雪渐渐融化的时候，春的生命会被慢慢唤醒。山区农民重新修复牧场的围栏，农夫的媳妇们把洗干净衣物挂在外面晾晒。孩子们在经历了漫长的冬季后第一次在院子里玩耍。老牛一家带着新生牛犊也在外面悠闲地吃着多汁且营养丰富的绿草。 ...
对于生活在山里的瑞士人来说，要想去海里游泳就只能出国旅行了。因此在炎热的夏天，瑞士的天然浴场成为人们纳凉的重要场所。每年5月，春暖花开的时候，就是瑞士各地游泳池、天然浴场开放的日子。 ...
在小区内安装健身装置，瑞士人早就这么干了。1968年5月18日，瑞士的第一条维他运动路(Vita Parcours)在苏黎世森林中开通。现在在瑞士各地居住区中经常能见到这样的运动路。 ...