多媒体

主题

以下内容为与主题相关的头条文章

50年前，沙利度胺丑闻走上了法庭 瑞士议员也是沙利度胺药物的受害者

沙利度胺(Thalidomide)最初的作用是镇静剂，后来被用于缓解孕吐反应，却让成千上万的孕妇及其子女受到严重的伤害，这是个全球性的药物丑闻，瑞士也未能幸免。(SRF，瑞士资讯swissinfo.ch) ...

更多内容

下面内容也许对你有帮助。

欲了解更多内容，请参阅

以下内容为与该主题相关的其他文章

女中豪杰 瑞士女艺术家：生在150年前，如今依然现代

作为19世纪末的女性艺术家，Martha Stettler可谓披荆斩棘闯出了一条事业之路。尽管她才华横溢，又拥有家人的全力支持，但是她必须不懈奋争才得以在艺术史上留名。目前，伯尔尼美术馆正在举办Martha Stettler作品回顾展。一起去重温艺术家的故事和才华。 ...

保卫旅途安全 和瑞士乘警一起坐火车

从2009年开始，瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)拥有了一支自己的警察队伍。摄影师Didier Ruef跟随这支特殊的警员分队在瑞士意大利语州提契诺执行了一天任务。 ...

"锡永办奥运，你怎么看？"

泵水厂 Chamsine的水源

(Marguerite Meyer，瑞士资讯swissinfo.ch) 

回收利用 都市开采让建材获得第二次生命

Empa"NEST"项目的革新主管Enrico Marchesi解释都市开采的概念并举例说明。

瑞士中国女画家眼中的瑞士饮品 瑞士气泡饮料

“第一次听到用牛奶做的汽水时，我嘴巴张了好大，因为无论从口感和还是色泽上，都丝毫察觉不出它与牛奶的姻缘，倒更像是气泡香槟与苹果汁的结合。后来才知道这款男女老幼、一年四季、各种场合都能见到的饮料是瑞士的国饮。”徐莺说。 ...

动态创作 瑞士名匠股掌间机械与动物不可思议的和谐交融

罗杰·韦伯(Roger Weber)虽为匠人，想象力却并不贫乏，简直堪称天马行空、不拘一格的艺术家。这位训练有素、技艺精湛的金匠，已然将自己原汁原味的正品设计提升成为一门艺术。从动物形态的珠宝首饰到诸如名为“Klara the ...

民主调研室 费解的投票议案--怎样解读

瑞士每年发起数次全民投票，所针对的议题包罗万象。有时候会遇到非常令人费解的议案，这时候专家就会出来讲解，但是往往这些专业的阐释会令人一头雾水，有时候还带有政治倾向，国民经济博士生Fabio Canetg想到了一个好办法。 ...

百年纪念 瑞士大画家眼中的平衡镜像

1918年5月19日，瑞士画家费迪南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)在自己日内瓦的寓所离世。100年后的5月，全国多个展览不约而同地纪念这位风格独到的、瑞士艺术家中的大家。 ...

在空中盘桓的救生员 策尔马特航空公司：阿尔卑斯空中救援50年盘点

作为瑞士最闻名遐迩的航空救援勤务队之一，策尔马特航空公司(Air Zermatt)，今年迎来了标志着长达半个世纪奋斗与辉煌的50华诞。 ...

Gaétan Girardin，前青少年护理者

Gaétan Girardin的妈妈患有精神类疾病。对他而言，支持小组会有所帮助。

Giulia Brändli，青少年护理者

Giulia Brändli讲述了她照顾身患癌症的母亲的经历。

阿德尔博登(Adelboden)的春天 春天总在瑞士阿尔卑斯山中苏醒过来

每年5月，当瑞士高山草场、牧场、森林和草坪上的积雪渐渐融化的时候，春的生命会被慢慢唤醒。山区农民重新修复牧场的围栏，农夫的媳妇们把洗干净衣物挂在外面晾晒。孩子们在经历了漫长的冬季后第一次在院子里玩耍。老牛一家带着新生牛犊也在外面悠闲地吃着多汁且营养丰富的绿草。 ...

1 这篇文章有 1 条评论

#swisshistorypics 瑞士历史图片 不识水性，不要来瑞士游泳

对于生活在山里的瑞士人来说，要想去海里游泳就只能出国旅行了。因此在炎热的夏天，瑞士的天然浴场成为人们纳凉的重要场所。每年5月，春暖花开的时候，就是瑞士各地游泳池、天然浴场开放的日子。 ...

1 这篇文章有 1 条评论

#swisshistorypics(瑞士历史图片) - 维他运动路 瑞士小区里的户外健身区

在小区内安装健身装置，瑞士人早就这么干了。1968年5月18日，瑞士的第一条维他运动路(Vita Parcours)在苏黎世森林中开通。现在在瑞士各地居住区中经常能见到这样的运动路。 ...

“第一位联邦委员女候选人落选那一刻”