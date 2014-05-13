每年5月，当瑞士高山草场、牧场、森林和草坪上的积雪渐渐融化的时候，春的生命会被慢慢唤醒。山区农民重新修复牧场的围栏，农夫的媳妇们把洗干净衣物挂在外面晾晒。孩子们在经历了漫长的冬季后第一次在院子里玩耍。老牛一家带着新生牛犊也在外面悠闲地吃着多汁且营养丰富的绿草。 ...