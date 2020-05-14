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一笑解千愁 封閉期的瑞士幽默

只要打個噴嚏就夠了。 (Silvan Wegmann)

只要打個噴嚏就夠了。 (Silvan Wegmann)

Caricatura di Daniel Koch

請_您_待_在_家_裡_。保_持_兩_米_距_離_！ (Michael Streun)

Daniel Koch，疫情爆發時的聯邦衛生局傳染病辦公室負責人成為瑞士防疫戰中最被人熟知的一張面孔，他當然也是漫畫家們所熱衷描繪的對象。

Uomo affranto davanti a televisore, due donne discutono.

電視屏幕上顯示：比賽取消。

“待在家裡，還沒有球賽可看......” “真不知道他怎麼活下去。”

對很多人來說，足球聯賽的取消是一大打擊。 (Patrick Chapatte)

Anziano davanti a porta chiusa

門上告示：“因為新冠病毒關門”。

解脫(Exit)-瑞士最大的協助自殺機構-在疫情期間停止運營。 (Pfuschi)

左邊圖表：新冠病毒曲線圖；右邊圖表：經濟發展曲線圖 (Gabriel Giger)

左邊圖表：新冠病毒曲線圖；右邊圖表：經濟發展曲線圖 (Gabriel Giger)

Padre mostra PC a figlia arrabbiata

“我還有一個小演講要準備，我沒有時間改你的會計報表！”

居家辦公和在家上課，難以兼容。 (Vincent di Silvestro)

Galleria di vignette dei cartoonist svizzeri

儘管當下的疫情封閉措施改變了很多人的生活，但是瑞士漫畫家的幽默並沒有改變。

阅读本文简体字版本请 点击这里

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新冠病毒疫情把一些新的面孔推到聚光燈下。健康危機在政界和社會中均引起了迴響，這些都是漫畫家靈感的源泉。

特殊時期激發出了大量漫畫作品，和伯恩通訊博物館(多語)外部链接一樣，瑞士漫畫家協會Gezeichnet(德)外部链接在Instagram帳號上彙整了其中的一部分。

通訊博物館的市場營銷負責人Nico Gurtner說：“在危疫情期間，保持幽默感尤為重要。這些漫畫給遠距工作中的孤獨的人們帶來了些許快樂。”

漫畫集每天都收錄新作品。會持續到何時？尚不知曉。但可以肯定的是，這部漫畫集不會只存在於網絡。通訊博物館已經在籌劃今年12月舉辦一次年度回顧展Gezeichnet 2020。展覽中，許多網上的漫畫都會得以再次展示。希望到那時候，封閉期已成為讓人微微一笑的回憶。

通過以下兩個連結，可以欣賞到兩個漫畫集的全部作品：

👉 https://www.instagram.com/von_corona_gezeichnet/外部链接

👉 https://www.instagram.com/mfk_bern/外部链接


Magliette

“我們希望盡可能快地行動，但是需要的話，也要足夠緩慢謹慎。”這已成為衛生部長亞藍·貝爾賽(Alain Berset)的一句名言。此話一出，便在網上廣泛流傳，衍生出不乏幽默感的創作版本。廣告宣傳公司By The Way Studio受到啟發，同印刷工作室Go Print合作製作了這一系列t-shirt。出售所得利潤捐至慈善救助組織“幸運鏈”的新冠病毒受害者基金。

(Keystone / Alessandro Della Valle)

漫畫家會利用一切辦法達到令人發笑的目的，哪怕只是片刻的愉悅。政府成員的只言片語(如上圖所示)當然是漫畫家創作的絕佳素材。

此外，也有音樂上的創作，比如瑞士德語廣播電台製作的以下視頻：把內政部長亞藍·貝爾賽(Alain Berset)和聯邦主席西蒙內塔·索馬魯加(Simonetta Sommaruga)的話語編輯成新的口號-“請待在家裡!”(Bleiben Sie zuhause/Restez à la maison)。這句話肯定會成為2020年的標誌性聲音。


(2)

Bleiben sie zu hause

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数字化技术彻底改变瑞士山村生活

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