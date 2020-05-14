儘管當下的疫情封閉措施改變了很多人的生活，但是瑞士漫畫家的幽默並沒有改變。



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新冠病毒疫情把一些新的面孔推到聚光燈下。健康危機在政界和社會中均引起了迴響，這些都是漫畫家靈感的源泉。



特殊時期激發出了大量漫畫作品，和伯恩通訊博物館(多語)外部链接一樣，瑞士漫畫家協會Gezeichnet(德)外部链接在Instagram帳號上彙整了其中的一部分。



通訊博物館的市場營銷負責人Nico Gurtner說：“在危疫情期間，保持幽默感尤為重要。這些漫畫給遠距工作中的孤獨的人們帶來了些許快樂。”



漫畫集每天都收錄新作品。會持續到何時？尚不知曉。但可以肯定的是，這部漫畫集不會只存在於網絡。通訊博物館已經在籌劃今年12月舉辦一次年度回顧展Gezeichnet 2020。展覽中，許多網上的漫畫都會得以再次展示。希望到那時候，封閉期已成為讓人微微一笑的回憶。



通過以下兩個連結，可以欣賞到兩個漫畫集的全部作品：

👉 https://www.instagram.com/von_corona_gezeichnet/外部链接

👉 https://www.instagram.com/mfk_bern/外部链接





“我們希望盡可能快地行動，但是需要的話，也要足夠緩慢謹慎。”這已成為衛生部長亞藍·貝爾賽(Alain Berset)的一句名言。此話一出，便在網上廣泛流傳，衍生出不乏幽默感的創作版本。廣告宣傳公司By The Way Studio受到啟發，同印刷工作室Go Print合作製作了這一系列t-shirt。出售所得利潤捐至慈善救助組織“幸運鏈”的新冠病毒受害者基金。

(Keystone / Alessandro Della Valle)

漫畫家會利用一切辦法達到令人發笑的目的，哪怕只是片刻的愉悅。政府成員的只言片語(如上圖所示)當然是漫畫家創作的絕佳素材。



此外，也有音樂上的創作，比如瑞士德語廣播電台製作的以下視頻：把內政部長亞藍·貝爾賽(Alain Berset)和聯邦主席西蒙內塔·索馬魯加(Simonetta Sommaruga)的話語編輯成新的口號-“請待在家裡!”(Bleiben Sie zuhause/Restez à la maison)。這句話肯定會成為2020年的標誌性聲音。





(2) Bleiben sie zu hause

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