尽管当下的疫情封闭措施改变了很多人的生活，但是瑞士漫画师的幽默并没有改变。

新冠病毒疫情把一些新的面孔推到聚光灯下。健康危机在政界和社会中均引起了反响，这些都是漫画家灵感的源泉。



特殊时期激发出了大量漫画作品，和伯尔尼通讯博物馆(多语)外部链接一样，瑞士漫画师协会Gezeichnet(德)外部链接在Instagram账号上汇总了其中的一部分。

通讯博物馆的市场营销负责人Nico Gurtner说：“在危疫情期间，保持幽默感尤为重要。这些漫画给远程工作中的孤独的人们带来了些许快乐。”

漫画集每天都会有新的收录。会持续到何时？尚不知晓。但可以肯定的是，这部漫画集不会只存在于网络。通讯博物馆已经在筹划今年12月举办一次年度回顾展Gezeichnet 2020。展览中，许多网上的漫画都会得以再次展示。希望到那时候，封闭期已成为让人微微一笑的回忆。



通过以下两个链接，可以欣赏到两个漫画集的全部作品：

👉 https://www.instagram.com/von_corona_gezeichnet/外部链接

👉 https://www.instagram.com/mfk_bern/外部链接





“我们希望尽可能快地行动，但是需要的话，也要足够缓慢谨慎。”这已成为卫生部长阿兰·贝维塞(Alain Berset)的一句名言。此话一出，便在网上广泛流传，衍生出不乏幽默感的创作版本。广告宣传公司By The Way Sudio受到启发，同印刷工作室Go Print合作制作了这一系列t-shirt。出售所得利润捐至慈善救助组织“幸运链”的新冠病毒受害者基金。

(Keystone / Alessandro Della Valle)

漫画师会利用一切办法达到令人发笑的目的，哪怕只是片刻的愉悦。政府成员的只言片语(如上图所示)当然是漫画师创作的绝佳素材。

此外，也有音乐上的创作，比如瑞士德语广播电台制作的以下视频：把内政部长阿兰·贝维塞(Alain Berset)和联邦主席西蒙内塔·索马鲁加(Simonetta Sommaruga)的话语编辑成新的口号-“请待在家里!”(Bleiben Sie zuhause/Restez à la maison)。这句话肯定会成为2020年的标志性声音。

(2) Bleiben sie zu hause

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