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一笑解千愁 封闭期的瑞士幽默

Bandiera elvetica starnutisce e diventa bandiera della Croce Rossa.

只要打个喷嚏就够了。 (Silvan Wegmann)

Caricatura di Daniel Koch

请_您_待_在_家_里_。保_持_两_米_距_离_！(Michael Streun)

Daniel Koch，疫情爆发时的联邦卫生局传染病办公室负责人成为瑞士防疫战中最被人熟知的一张面孔，他当然也是漫画家们所热衷描绘的对象。

Uomo affranto davanti a televisore, due donne discutono.

电视屏幕上显示：比赛取消。

“待在家里，还没有球赛可看......” “真不知道他怎么活下去。”

对很多人来说，足球联赛的取消是一大打击。 (Patrick Chapatte)

Anziano davanti a porta chiusa

门上告示：“因为新冠病毒关门”。

解脱(Exit)-瑞士最大的协助自杀机构-在疫情期间停止运营。(Pfuschi) 

Persone davanti a due grafici, uno ascendente, l'altro discendente

左边图表：新冠病毒曲线图；右边图表：经济发展曲线图 (Gabriel Giger)

Padre mostra PC a figlia arrabbiata

“我还有一个小演讲要做，我没有时间改你的会计报表！”

居家办公和在家上课，难以兼容。(Vincent di Silvestro)

Galleria di vignette dei cartoonist svizzeri

尽管当下的疫情封闭措施改变了很多人的生活，但是瑞士漫画师的幽默并没有改变。

新冠病毒疫情把一些新的面孔推到聚光灯下。健康危机在政界和社会中均引起了反响，这些都是漫画家灵感的源泉。

特殊时期激发出了大量漫画作品，和伯尔尼通讯博物馆(多语)外部链接一样，瑞士漫画师协会Gezeichnet(德)外部链接在Instagram账号上汇总了其中的一部分。

通讯博物馆的市场营销负责人Nico Gurtner说：“在危疫情期间，保持幽默感尤为重要。这些漫画给远程工作中的孤独的人们带来了些许快乐。”

漫画集每天都会有新的收录。会持续到何时？尚不知晓。但可以肯定的是，这部漫画集不会只存在于网络。通讯博物馆已经在筹划今年12月举办一次年度回顾展Gezeichnet 2020。展览中，许多网上的漫画都会得以再次展示。希望到那时候，封闭期已成为让人微微一笑的回忆。

通过以下两个链接，可以欣赏到两个漫画集的全部作品：

👉 https://www.instagram.com/von_corona_gezeichnet/外部链接

👉 https://www.instagram.com/mfk_bern/外部链接


Magliette

“我们希望尽可能快地行动，但是需要的话，也要足够缓慢谨慎。”这已成为卫生部长阿兰·贝维塞(Alain Berset)的一句名言。此话一出，便在网上广泛流传，衍生出不乏幽默感的创作版本。广告宣传公司By The Way Sudio受到启发，同印刷工作室Go Print合作制作了这一系列t-shirt。出售所得利润捐至慈善救助组织“幸运链”的新冠病毒受害者基金。

(Keystone / Alessandro Della Valle)

漫画师会利用一切办法达到令人发笑的目的，哪怕只是片刻的愉悦。政府成员的只言片语(如上图所示)当然是漫画师创作的绝佳素材。

此外，也有音乐上的创作，比如瑞士德语广播电台制作的以下视频：把内政部长阿兰·贝维塞(Alain Berset)和联邦主席西蒙内塔·索马鲁加(Simonetta Sommaruga)的话语编辑成新的口号-“请待在家里!”(Bleiben Sie zuhause/Restez à la maison)。这句话肯定会成为2020年的标志性声音。

(2)

Bleiben sie zu hause

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