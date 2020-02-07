自首批滑雪板从美国进口至瑞士迄今，已时隔整整40年。现如今，单板滑雪运动还有那么狂拽酷炫吗？



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这项运动可以说是在磕磕绊绊中起步的，早期的玩家们不得不通过贿赂的方式获得搭乘滑雪缆车上山的资格。在坐落于瑞士东部地区弗利姆斯镇(Flims)的黄楼博物馆(Yellow House museum)中，您可以在展览中浏览到关于单板滑雪运动当年是如何在瑞士崭露头角的所有信息。

彼时，单板滑雪运动吸引了不少拒绝追随主流、不愿墨守成规的滑板运动爱好者，不仅如此，这项运动也博采众长，借鉴和吸纳了滑板、雪橇、冲浪以及滑雪的多种技术动作。1998年，单板滑雪运动被正式列为冬季奥林匹克运动会项目，并自此变得愈发风靡，直至今日，已发展为足以与滑雪相媲美的大众性体育运动。瑞士运动员Philipp Schoch成为首位先后两度(2002年和2006年)赢得冬季奥运会单板滑雪金牌得主的职业选手。

1998年奥运会上，单板滑雪仅设有两个分项：大回转和半管式。而在时隔22年的2020年洛桑冬季青年奥运会上，单板滑雪下设分项包括半管式、坡面障碍技巧、大跳台以及障碍追逐，这些分项充分显示了过去20年来单板滑雪在风格和技术动作上的显著提升。

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