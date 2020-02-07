自首批滑雪板從美國進口至瑞士迄今，已時隔整整40年。現如今，單板滑雪運動還有那麼狂拽酷炫嗎？



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這項運動可以說是在磕磕絆絆中起步的，早期的玩家們不得不通過賄賂的方式獲得搭乘滑雪纜車上山的資格。在坐落於瑞士東部地區弗利姆斯鎮(Flims)的黃樓博物館(Yellow House museum)中，您可以在展覽中瀏覽到關於單板滑雪運動當年是如何在瑞士嶄露頭角的所有信息。

彼時，單板滑雪運動吸引了不少拒絕追隨主流、不願墨守成規的滑板運動愛好者，不僅如此，這項運動也博採眾長，借鑒和吸納了滑板、雪橇、衝浪以及滑雪的多種技術動作。 1998年，單板滑雪運動被正式列為冬季奧林匹克運動會項目，並自此變得愈發風靡，直至今日，已發展為足以與滑雪相媲美的大眾性體育運動。瑞士運動員Philipp Schoch成為首位先後兩度(2002年和2006年)贏得冬季奧運會單板滑雪金牌得主的職業選手。

1998年奧運會上，單板滑雪僅設有兩個分項：大迴轉和半管式。而在時隔22年的2020年洛桑冬季青年奧運會上，單板滑雪下設分項包括半管式、坡面障礙技巧、大跳台以及障礙追逐，這些分項充分顯示了過去20年來單板滑雪在風格和技術動作上的顯著提升。

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