马戏团的生活，用Franco的话说，就是在路上，在运动中，认识很多人，Linna说，无论是费德勒还是其他名流，与我们的交往都是自然、随意和低调的。从这些照片中不难看出，Linna说得不错。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram