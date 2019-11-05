打印 名人合影 Franco和Linna的朋友圈 作者： 杨煦冬 2018年，Franco和Linna与费德勒合影。 2019年，Franco、Linna与费德勒父母合影。 2009年，小瑞(Chris Knie)与西班牙歌王何塞·卡雷拉斯夫妇合影。 2010年，Franco、Linna、Chris与著名奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹(Christoph Waltz)合影。 2000年，Franco与迈克尔·杰克逊合影。 2010年，Franco一家与赛车手刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)合影。 Franco一家与名人的合影 此内容发布于2019年11月5日 上午9:00 最后更新 - 2019年11月5日 -09:00 马戏团的生活，用Franco的话说，就是在路上，在运动中，认识很多人，Linna说，无论是费德勒还是其他名流，与我们的交往都是自然、随意和低调的。从这些照片中不难看出，Linna说得不错。 标签 文化 综合 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体