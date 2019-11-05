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文化

名人合影 Franco和Linna的朋友圈

Franco、费德勒、Linna

2018年，Franco和Linna与费德勒合影。

Franco、Linna与费德勒父母合影。

2019年，Franco、Linna与费德勒父母合影。

歌王

2009年，小瑞(Chris Knie)与西班牙歌王何塞·卡雷拉斯夫妇合影。

Franco、Linna、Chris与德国演员

2010年，Franco、Linna、Chris与著名奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹(Christoph Waltz)合影。

Franco mit Michael Jackson

2000年，Franco与迈克尔·杰克逊合影。

Franco一家与赛车手Hamilton合影

2010年，Franco一家与赛车手刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)合影。

Franco一家与名人的合影

马戏团的生活，用Franco的话说，就是在路上，在运动中，认识很多人，Linna说，无论是费德勒还是其他名流，与我们的交往都是自然、随意和低调的。从这些照片中不难看出，Linna说得不错。

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