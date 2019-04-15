打印 另外1种语言 另外1种语言 另外1种语言 意大利语 (it)Scegliere un mestiere quando hai solo 14 anni 哪个职业？ 当你只有14岁的时候，如何选择一个职业？ 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E5%93%AA%E4%B8%AA%E8%81%8C%E4%B8%9A-_%E5%BD%93%E4%BD%A0%E5%8F%AA%E6%9C%8914%E5%B2%81%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%80%89%E6%8B%A9%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%81%8C%E4%B8%9A-/44884818" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年4月15日 上午8:55 最后更新 - 2019年4月15日 -08:55 瑞士青少年描述他们在14岁时，如何选择他们未来的职业。(Julie Hunt，瑞士资讯swissinfo.ch) 标签 社会 教育 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体